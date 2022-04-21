Італійська рука допомоги. Бубка та Гутцайт влаштували українських спортсменів

Бубка та Гутцайт домовилися з Італією про допомогу українським спортсменам / Фото: Министерство молодежи и спорта Украины, Колаж: Сьогодні

Керівники українського спорту провели плідну зустріч із італійськими колегами. Після безлічі звинувачень на свою адресу активну діяльність у період війни розпочав голова НОК України Сергій Бубка.

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Президент НОК разом із міністром молоді та спорту Вадимом Гутцайтом зустрілися з президентом НОК Італії Джованні Малаго та генеральним секретарем Міністерства спорту Італії Валентиною Веццалі. Мета зустрічі – забезпечити тренувальний процес для українських спортсменів.

Підсумок переговорів вийшов позитивним. Італія зобов'язалася безстроково та безкоштовно надати українським атлетам місце для тренувань. Загалом на Апеннінах зможуть готуватися до змагань 500 українців із 20 різних видів спорту.

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Міністр молоді та спорту України подякував за співпрацю італійців:

"Я вдячний нашим колегам, які у важкі часи не відвертаються, а навпаки намагаються допомогти. Ми високо цінуємо підтримку українських спортсменів, адже саме вони розгортають наш прапор на міжнародних аренах та показують силу та міць українського народу!", – сказав Вадим Гутцайт.

Користуватися послугами італійської сторони українські спортсмени матимуть змогу аж до завершення війни в Україні.

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Беленюк передав позашляховик ЗСУ / Фото: instagram.com/zhanbeleniuk

Олімпійський чемпіон Токіо-2020 Жан Беленюк організував закупівлю позашляховиків для потреб ЗСУ на передовій.