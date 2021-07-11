Італія – Англія: дивіться стрім фіналу Євро-2020 на YouTube

Дізнайтеся, хто стане кращою футбольною збірною Європи. Дивіться і обговорюйте вирішальну битву на "Вемблі" разом з нашим професійним коментатором

Сьогодні завершиться місячний марафон під назвою Євро-2020. На лондонському "Вемблі" будуть сльози – і щастя, і горя. А що буде з трофеєм? Він або залишиться в Лондоні, або поїде до Риму. Адже в битві за звання найсильнішої команди континенту зійдуться Італія та Англія. Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Ми ведемо мультимедійну онлайн-трансляцію матчу Італія – Англія. Там буде відео голів, ключових моментів, а також фото з "Вемблі".

Також за фіналом Євро-2020 пропонуємо вам стежити на нашому YouTube-каналі "ТуМатч". Ми проведемо стрім поєдинку з професійним коментатором. Обговорювати гру і ділитися емоціями можна буде в чаті.

Де дивитися фінал Євро-2020 Італія – Англія

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За кого вболіваєте в фіналі Євро-2020? Італія Англія

Раніше ми писали, що королева Великобританії звернулася до футболістів збірної Англії перед матчем з Італією.

Прогнози на матч. Аналітики FAVBET називають невеликим фаворитом матчу Англію. На її перемогу в основний час коэффициент 2.66, на нічию – 3.05, на перемогу Італії – 3.10. При цьому, на думку букмекерів, найбільш вірогідним результатом 90 хвилин є нічия – 1:1 чи 0:0. Що стосується котирувань на виграш трофею з можливим додатковим часом і серією пенальті, то котирування – 1.82 (53%) проти 2.08 (47%) на користь Англії.