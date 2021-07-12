Італія – Англія: онлайн-трансляція фіналу Євро-2020

Слідкуйте в онлайн-режимі за вирішальним матчем чемпіонату Європи з футболу між італійцями та англійцями на стадіоні "Вемблі" – відео, фото і коментарі

У неділю, 11 липня, в Лондоні на стадіоні "Вемблі" відбудеться фінальний матч Євро-2020 Італія – Англія. Початок – о 22:00 за київським часом. До вашої уваги – онлайн-трансляція вирішального поєдинку турніру з відео, фото та коментарями.

ІТАЛІЯ – АНГЛІЯ

Кінець матчу Серія пенальті: немає голу Серія пенальті: немає голу Серія пенальті: немає голу Серія пенальті: гол Серія пенальті: немає голу Серія пенальті: гол Серія пенальті: гол Серія пенальті: немає голу Серія пенальті: гол Серія пенальті: гол 120+3’ 120’ 120’ Заміна 118’ Заміна 114’ Жовта картка 113’ 109’ 107’ 106’ Жовта картка 105’ 105+1’ 105’ 105’ 104’ 99’ Заміна 97’ 96’ Заміна 96’ 93’ 91’ Заміна 90’ Початок додаткового часу 90+7’ Кінець другого тайму 90+6’ Жовта картка 90+4’ 90+3’ 90’ 87’ 85’ Заміна 85’ Жовта картка 82’ 82’ 80’ Травма 75’ 74’ Заміна 74’ Заміна 73’ 67’ Гол 62’ 57’ 56’ Жовта картка 55’ Заміна 54’ Заміна 53’ 53’ 51’ 50’ 49’ 47’ 46’ 45’ Початок другого тайму 45+4’ Перерва 45+4’ 45+1’ 45’ 41’ 38’ 37’ 35’ 34’ 32’ 27’ 25’ 24’ 22’ Травма 18’ 15’ 13’ 11’ 10’ 10’ 6’ 3’ 2’ Гол 2’ 1’ Початок матчу Реклама

Вперше в історії фінал чемпіонату Європи пройде за участю збірної Англії. Після перемоги на домашньому ЧС-1966 англійці п'ять разів поступалися в півфіналах великих міжнародних турнірів: на Євро в 1968-му і 1996-му, на ЧС в 1990-м і 2018 м, а також в Лізі націй УЄФА-2019. Але в плей-оф Євро-2020 вони по черзі впоралися з Німеччиною, Україною і Данією і тепер перебуває у кроці від трофея.

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Італія стала чемпіоном Європи в 1968 році, після чого програвала фінали ЧЄ в 2000-м і 2012-м. Правда, з тих пір італійці виграли два з чотирьох чемпіонатів світу. У півфіналі цьогорічного Євро команда Роберто Манчіні здолала по пенальті Іспанію. Формально це поклало кінець 13-матчевої переможної серії італійців (і 15-матчевої переможної серії на Євро з урахуванням кваліфікації), зате їхня безпрограшна серія налічує вже 33 зустрічі. Дивовижне перетворення збірної, яка навіть не брала участь у фінальній стадії ЧС-2018.

ІНДИКАТИВНІ сКЛАДИ

ІТАЛІЯ: Доннарумма; Ді Лоренцо, Бонуччі, К'єлліні, Емерсон; Барелла, Жоржина, Верратті; К'єза, Іммобіле, Лоренцо Інсіньє

Не зіграє: Спінаццола (ахіллове сухожилля)

АНГЛІЯ: Пікфорд; Вокер, Стоунз, Магуайр, Шоу; Райс, Філліпс; Сака, Маунт, Стерлінг; Кейн

Під питанням: Фоден (забій)

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ЗАЯВИ ПЕРЕД МАТЧЕМ

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні: "Ми багато років працювали заради цього і зараз дуже щасливі. Можу тільки подякувати футболістам за те, що ми вже дісталися до фіналу. Поки ми нічого не виграли. Щоб турнір вийшов успішним, нам треба перемогти в неділю. За Англію вболіватиме весь стадіон. І нам доведеться чинити на суперника тиск. Фінал дещо відрізняється від звичайних матчів. Звичайно, потрібно грати дуже уважно, але важливо і отримувати задоволення від процесу. Фінал можна виграти тільки в тому випадку, якщо виходиш на поле веселитися".

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт: "Реальність така, що ми ніколи більше не зберемо докупи цих 26 гравців. Це так не працює. Ці діти вже залишили після себе спадщину, що б не трапилося. Але тепер питання в тому, якого кольору медаль ми отримаємо. У житті дуже мало таких можливостей. Тому ми повинні скористатися цим моментом і дати собі максимальний шанс на перемогу. Думаю, що на ЧС-2018 в Росії у нас були інші відчуття після виходу в півфінал. ми по-іншому ставилися до того, що вважали за можливе. Зараз же ми добре розуміємо, що не будемо задоволені, якщо прокинемося в понеділок без завойованого трофея".

ІТАЛІЯ – АНГЛІЯ: ПРОГНОЗ НА МАТЧ

Аналітики FAVBET називають невеликим фаворитом матчу Англії. На її перемогу в основний час встановлено коефіцієнт 2.66, на нічию – 3.05, на перемогу Італії – 3.10. При цьому, на думку букмекерів, найбільш імовірним результатом 90 хвилин є нічия – 1:1 або 0:0. Що стосується котирувань на виграш трофея з урахуванням можливих додаткового часу та серії пенальті, то котирування – 1.82 (53%) проти 2.08 (47%) на користь Англії.

ІТАЛІЯ – АНГЛІЯ: ДЕ ДИВИТИСЯ ФІНАЛ

У прямому ефірі фінал чемпіонату Європи у неділю, 11 липня, починаючи з 22:00, покажуть телеканали "Україна" і "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.