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Історія однієї фотографії. Як за допомогою пакета познайомитися з Мессі

Любомир Луканюк
9 вересня, 15:42
У батьків афганського хлопчика не було грошей купити синові футболку Мессі і він надів пакет. А незабаром Муртаза за руку виводив кумира на футбольне поле

Юний фанат Мессі з Афганістану- Муртаз Ахмаді

П'ять років тому в соцмережах стало вірусним фото маленького хлопчика, який грав у футбол. Замість ігрової майки на ньому був пакет, на якому маркером хтось написав "Мессі".

На пошуки юного героя кинулися журналісти з усього світу. Спочатку була інформація, що він з Іраку. Але відшукали футболіста в Афганістані .

Ним виявився п'ятирічний Муртаза Ахмаді. Малий фанатів від Ліонеля Мессі, але купити синові справжню форму батьки не могли. Вихід зі становища знайшов старший брат, який зробив футболку зі звичайного пакета.

Ця історія отримала і хороше, і погане продовження.

Хороше. Ліонель відшукав хлопчика і надіслав йому свою футболку збірної Аргентини з автографом. А Барселона запросила Мартаза в Доху на товариський матч. Там Ахмаді зустрівся зі своїм кумиром і вивів його на поле.

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Погане. У сім'ї Ахмеді дома з'явилося багато заздрісників. Всі думали, що Мессі дає їм гроші. Були побоювання, що хлопчика можуть викрасти заради викупу. Тому сім'я переїхала з Ганзі у Кабул.

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