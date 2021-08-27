Історія однієї фотографії. Алі зрубав суперника потужним ударом, накричав і став легендою

Нокаут Мухаммед Алі - Сонні Лістон. Легендарне фото

Що на знімку: чемпіон з боксу в суперважкій вазі Мухаммед Алі стоїть над поваленим суперником Сонні Лістоном.

Що сталося: Алі відібрав у Лістона титул в 1964 році, а в матчі-реванші в 1965-му нокаутував свого суперника вже в першому раунді. Лістон звалився на настил рингу, а розлючений Мухаммед Алі відмовився йти в нейтральний кут. Схилившись над суперником, він закричав:

"Вставай і бийся! Ти ж у нас такий поганий хлопець!".

Мухаммед Алі – Сонні Лістон. Легендарний бій 1965 року / Фото: Getty Images

Мухаммед Алі – Сонні Лістон

Перед боєм фаворитом вважали Лістона, який жадав реваншу за поразку, якої зазнав роком раніше.

Нокаут від Мохаммеда Алі на другій хвилині став сенсацією, багато людей буквально не вірили в те, що сталося.

"Нокаутуючий удар був проведений з тієї приголомшливою швидкістю, що і відрізняє Клея від будь-якого іншого важкоатлета. Він ухилився від одного з важких джебів Лістона, впевнено поставив свою ліву стопу на підлогу і правої різко вдарив суперника в щелепу. Удар виявився такої сили, що підняв ліву ногу Лістона в той момент, коли його тіло вже падало на ринг", – так описував нокаут журналіст Sports Illustrated.

Почали з'являтися чутки про те, що Лістона змусили лягти. За однією з версій, боксера залякали люди з організації "Нація ісламу", з якої був пов'язаний Алі. За іншою, "здача" могла бути викликана боргами перед мафією.

Цей кадр вважається одним з кращих в історії спорту.