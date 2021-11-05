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Іранський форвард Зорі заслужив визнання у Європі

Сергій Шаховець
5 листопада, 19:29
За підсумками четвертого туру групового раунду Ліги конференцій нападник луганської Зорі Шахаб Захеді потрапив до символічної збірної туру

Форвард Зорі Шахаб Захеді потрапив до збірної туру Ліги конференцій / Фото: Офіційний сайт ФК "Зоря"

У матчі проти болгарського ЦСКА (2:0) іранський форвард Зорі показав феєричну гру. Наприкінці поєдинку Шахаб забив гол і віддав асист на свого партнера по атаці Аллах'яра.

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За підсумками зіграних матчів Ліги конференцій символічну збірну 4-го туру склав статистичний портал SofaScore.

За свою гру Шахаб отримав оцінку 8.3 та посів місце центр-форварда у збірній туру.

Вищі оцінки тільки у Кеіто Накамура (ЛАСК) та Ловро Майєр (Ренн), обидва отримали 8.5.

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Додамо, що після чотирьох зіграних матчів Зоря набрала 6 очок і посідає третє місце у групі С, відстаючи від лідера Буде-Глімт на два очки та від Роми на одне.

А вже найближчої неділі Зоря проведе матч 14-го туру чемпіонату України. У Запоріжжі команда Віктора Скрипника прийме рівненський Верес.

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