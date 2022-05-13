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Іранська спортсменка втекла з табору збірної

Сергій Шаховець
13 травня, 17:42
Лідерка збірної Ірану з важкої атлетики Екта Джамалі зникла під час юніорського чемпіонату світу у грецькому Геракліоні

Єкта Джамалі здобула срібло на юніорському ЧС з важкої атлетики

17-річна спортсменка виборола першу в історії Ірану медаль на світових першостях. Виступаючи в категорії до 87 кг, Екта Джамалі здобула срібло, піднявши 100 кг.

За кілька днів спортсменка не приєдналася до своїх колег по збірній, які поверталися додому. Про це повідомляє IranWire. Місцезнаходження юної біженки невідоме.

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Збірна Ірану виїхала з Греції без своєї провідної спортсменки. За повідомленням іранських ЗМІ, Екта залишила табір збірної нікого не попередивши.

У Греції залишився президент Федерації важкої атлетики Ірану (IRIWF) Алі Мораді, котрий розшукує спортсменку.

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Друзі Екти Джамалі повідомляють, що дівчина була незадоволена ставленням федерації та низькою зарплатою.

Зазначимо, що Україна виборола на юніорському ЧС 13 нагород.

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Раніше ми повідомляли, що в Ірані смертний вирок отримав чемпіон з боксу Мохаммад Джавад Вафаєї-Сані. Спортсмен брав участь у акціях протесту проти уряду.