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Динамо --
Ворскла --
6 листопада 00:00
Колос --
Шахтар --
6 листопада 00:00
Зоря --
Верес --
6 листопада 00:00
Львів --
Десна --
6 листопада 00:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
6 листопада 00:00
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 00:00
Чорноморець --
Рух --
6 листопада 00:00
Минай --
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Інтер змушують позбавитися футболіста, у якого під час Євро-2020 зупинилося серце

Любомир Луканюк
29 жовтня, 08:25
В Італії заборонено виступати гравцям, у яких на серці встановлений кардіовертер-дефібрилятор

Еріксена чудом врятували на Євро-2020

Міланський Інтер має продати датського півзахисника Крістіана Еріксена до країни, де йому дозволять грати. Раніше лікар, який врятував життя Еріксена, вибачився.

29-річному футболісту за законами Італії заборонено виходити на поле в Серії А, оскільки після Євро-2020 йому встановили кардіовертер-дефібрилятор.

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Еріксен перейшов до Інтера на початку 2020 року з Тоттенгема. Сума трансферу становила 27 млн євро. Загалом він провів у Мілані 60 матчів та забив 8 голів. Зазначимо, що контракт Еріксена з Інтером діє до 2024 року.

Крістіана Еріксена забирають з поля / Фото: Reuters

Нагадаємо, у першому таймі матчу Данія – Фінляндія на Євро-2020 Еріксен знепритомнів прямо на полі. Лікарі та партнери по команді намагалися його реанімувати протягом десятка хвилин. Пізніше з'явилася інформація, що у данця зупинилося серце. На щастя, футболіста вдалося врятувати.

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