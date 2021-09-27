"Інтер сильна команда, але ми знаємо, як з нею грати". Де Дзербі налаштований здивувати суперника

Роберто Де Дзерби / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі перед матчем з Інтером відповів на питання журналістів.

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Про СУПЕРНИКА

- Звичайно, Інтер – дуже сильна команда. У минулому сезоні вони виграли чемпіонат Італії, що дуже нелегко зробити. А в цьому сезоні, вважаю, вони навіть сильніші. Однак ми – Шахтар, намагаємося завжди грати і показувати хороший футбол. Ми будемо готові. Знаємо, що у нас складний суперник, але і ми також почали новий цикл, у нас теж новий курс. І нам потрібно додати щось, щоб добре зіграти.

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Інтер vs Реал / Фото: Getty Images

ЯКИЙ ІНТЕР СИЛЬНІШИЙ: КОНТЕ АБО ІНДЗАГІ

- Вони втратили Лукаку і Хакімі, але замінили їх хорошими, сильними футболістами. Вони втратили Конте, якого я вважаю одним з кращих тренерів в Італії, але команду очолив Індзагі – теж відмінний тренер, якого я добре знаю. Ця команда завоювала Скудетто, чого домогтися нелегко, і відчуває велику впевненість у своїх силах. Перемоги завжди допомагають поліпшити рівень і додають ментальності.

Шахтар Донецьк / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

НАСКІЛЬКИ ДОСВІД МАТЧІВ У СЕРІЇ А ДОПОМОЖЕ В ГРІ З ІНТЕРОМ

- Зустрічалися вже багато разів: іноді щастило більше мені, іноді – йому. Я дуже ціную Сімоне Індзагі як тренера. Завтра буде цікавий матч. Не можу сказати, що не відчуваю тиску. По-іншому я не міг би працювати як тренер! Розумію, що є очікування, але для нашої роботи це нормально. Моя концентрація – стовідсотково на завтрашню гру з Інтером. А ще у нас в неділю дуже важливий матч з Динамо, де ми також повинні показати хороший футбол. Попереду цікаві поєдинки.

/ Фото: Reuters

ОЧІКУВАННЯ ВІД ГРИ СУПЕРНИКА

- Так, вірно, обидві команди програли, але по-різному, тому що Інтер зазнав поразки від мадридського Реала. Чого очікую від суперника? Не думаю, що Інтер поміняє підхід. Звичайно, не знаю, як буде завтра, але я подивився матч з Аталантою – вони провели хороший поєдинок фізично і в атаці. Ми знаємо, як вони грають. У Лізі чемпіонів команда повинна бути готова реагувати на всі ситуації, що найголовніше.

ЩО ПОТРІБНО ШАХТАРЮ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

- Навіть якщо ми завтра зробимо все, що ми можемо, це не означає, що ми переможемо. Я сказав, що Інтер сильніше, але я також думав, що Шахтар сильніший Шерифа, а врешті-решт отримав інший результат. Всі матчі починаються за рахунку 0:0. Футбол – це завжди цікаво. Я просто знаю, що завтра ми повинні бути гарні з м'ячем і без м'яча. Ми повинні грати сміливо. Подивимося, яким буде результат, але я думаю, що все мною перераховане для нас дуже важливо.

Нагадаємо, що у вівторок 28 вересня, донецький Шахтар зіграє в Києві на НСК "Олімпійський" поєдинок Ліги чемпіонів проти міланського Інтера. Початок зустрічі о 19:45.

Свій стартовий поєдинок у груповому раунді Шахтар програв на виїзді тираспільському Шерифу з рахунком 0:2. А команда Сімоне Індзагі в домашньому матчі поступилася Реалу 0:1.

Дивіться пресс-конференцію Роберто Де Дзербі і Тараса Степаненка