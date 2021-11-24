24 листопада 74’
Інтер 2
Шахтар 0
24 листопада 19:46
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
Боруссія Д --
24 листопада 22:00
Шериф --
Реал --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
24 листопада 14:00
Минай 1
Колос 1
26 листопада 19:30
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 14:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Інтер – Шахтар: огляд матчу Ліги чемпіонів (оновлюється)

Олександр Трикіша
24 листопада, 20:55
Донецький Шахтар на виїзді зустрічався з італійським Інтером у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Представляємо огляд найяскравіших моментів матчу

Матвієнко не жалів гравців Інтера / Фото: REUTERS

Зустріч відбулася на легендарному стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані. Ми вели онлайн матчу Інтер – Шахтар із докладним описом усіх ключових подій.

У першому таймі Шахтар більше володів м'ячем, але небезпечні моменти створювали якраз італійці. Один із таких вони навіть втілили у забитий гол, але рефері скасував взяття воріт через офсайд.

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Загалом за першу половину гри Інтер завдав 14 ударів, п'ять із яких припали в ствір воріт. На рахунку Шахтаря п'ять ударів, два з них – точні.

На початку другого тайму Шахтар знову пропустив. Але й цього разу арбітр побачив порушення правил зі сторони гравця Інтера, тому м'яч не було зараховано.

Але через чотири хвилини жодних претензій до дальнього удару Едіна Джеко не було – Інтер із третьої спроби таки вийшов уперед.

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Відео голу з'явиться пізніше...

Після чотирьох турів Шахтар іде на останньому місці у групі D, маючи у своєму активі лише одне зароблене очко – якраз у першому матчі проти італійців.

У двох матчах, що залишилися – з Інтером і Шерифом 7 грудня, "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну. Поразка сьогодні залишить команду Де Дзербі без єврокубків.

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