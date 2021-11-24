Інтер – Шахтар: огляд матчу Ліги чемпіонів (оновлюється)

Матвієнко не жалів гравців Інтера / Фото: REUTERS

Зустріч відбулася на легендарному стадіоні "Джузеппе Меацца" у Мілані. Ми вели онлайн матчу Інтер – Шахтар із докладним описом усіх ключових подій.

У першому таймі Шахтар більше володів м'ячем, але небезпечні моменти створювали якраз італійці. Один із таких вони навіть втілили у забитий гол, але рефері скасував взяття воріт через офсайд.

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Загалом за першу половину гри Інтер завдав 14 ударів, п'ять із яких припали в ствір воріт. На рахунку Шахтаря п'ять ударів, два з них – точні.

На початку другого тайму Шахтар знову пропустив. Але й цього разу арбітр побачив порушення правил зі сторони гравця Інтера, тому м'яч не було зараховано.

Але через чотири хвилини жодних претензій до дальнього удару Едіна Джеко не було – Інтер із третьої спроби таки вийшов уперед.

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Відео голу з'явиться пізніше...

Після чотирьох турів Шахтар іде на останньому місці у групі D, маючи у своєму активі лише одне зароблене очко – якраз у першому матчі проти італійців.

У двох матчах, що залишилися – з Інтером і Шерифом 7 грудня, "гірникам" потрібно лише перемагати, щоб розраховувати на потрапляння в євровесну. Поразка сьогодні залишить команду Де Дзербі без єврокубків.