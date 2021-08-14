Інтер розгромив Динамо в товариському матчі

Інтер легко впорався з Динамо / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Попри те, що чемпіонат Італії ще не стартував, Інтер виявився на дві голови сильнішим за Динамо в контрольному поєдинку в Монці. Підопічні Сімоне Індзагі розгромили киян з рахунком 3:0.

Відзначимо, що головного тренера Динамо Мірчі Луческу на цьому матчі в Італії не було. Він залишився в Києві, оскільки лише недавно був виписаний з лікарні, де йому видалили кісту.

Луческу очолював Інтер у сезоні 1998/1999.

ІНТЕР – ДИНАМО: ПОВНЕ ВІДЕО МАТЧУ

Інтер відкрив рахунок на 13-й хвилині. Господарі на ударну позицію вивели Бареллу, який точним пострілом з лінії штрафного майданчика змусив капітулювати Бущана.

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На 34-й хвилині Динамо наразилося на контратаку, яку завершив Джеко. Новачок Інтера випередив Бущана, що вийшов на перехоплення за межі штрафного майданчика, і вразив порожні ворота киян.

На 60-й хвилині Сенсі зробив рахунок розгромним, засмутивши Бойка, який замінив по ходу зустрічі на останньому рубежі Бущана.

Інтер – Динамо – 3:0

Голи: Барелла, 13, Джеко, 34, Сенсі, 60

Інтер: Ханданович (Раду, 73), Шкріньяр (Раноккія, 73), де Врей (Д'Амброзіо, 73), Бастоні (Коларов, 73), Дарміан (Занотті, 82), Барелла (Весіно, 61), Брозович ( Агум, 82), Чалханоглу (Сальседо, 82), Перішич (Дімарко, 61), Сенсі (Відаль, 61), Джеко (Пінамонті, 46)

Динамо: Бущан (Бойко, 46) – Караваєв (Антюх, 84), Сирота (Шабанов, 84), Забарний (Тимчик, 65), Кендзьора – Сидорчук (Андрієвський, 65), Шапаренко (Шепелєв, 65), Лєднєв (Гармаш, 46 ) – Родрігеш (де Пена, 46), Циганков (Сідклей, 46) – Рамірес (Кулач, 46; Вербич, 84)