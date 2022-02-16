15 лютого 22:00
ПСЖ 1
Реал 0
15 лютого 22:00
Спортинг 0
Манчестер Сіті 5
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
23 лютого 22:00
Атлетіко --
Манчестер Юнайтед --
23 лютого 22:00
Бенфіка --
Аякс --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 лютого 19:45
Барселона --
Наполі --
17 лютого 22:00
Порту --
Лаціо --
17 лютого 22:00
Аталанта --
Олімпіакос --
19 лютого 19:30
Манчестер Сіті --
Тоттенгем --
20 лютого 17:15
Валенсія --
Барселона --
20 лютого 18:30
Боруссія Д --
Боруссія М --
24 лютого 19:45
Лаціо --
Порту --
24 лютого 19:45
Олімпіакос --
Аталанта --
24 лютого 22:00
Наполі --
Барселона --
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Минай --
Зоря --
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Динамо --
Інгулець --
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Металіст 1925 --
Шахтар --
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Олександрія --
Львів --
27 лютого 14:00
Ворскла --
Верес --
27 лютого 17:00
Дніпро-1 --
Десна --
27 лютого 19:30
Чорноморець --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Інтер – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Павло Василенко
16 лютого, 09:48
У середу, 16 лютого, відбувається перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у парі Інтер – Ліверпуль. Стежте за перебігом поєдинку в онлайн-режимі

Інтер - Ліверпуль, Джеко vs Салах / Фото: Reuters

Початок матчу Інтер – Ліверпуль в Італії – о 22:00 за київським часом.

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Ліверпуль проведе на стадіоні "Джузеппе Меацца" другий матч поспіль, хоч і з іншим суперником. Команда Юргена Клоппа здолала Мілан 2:1 у заключному турі групового етапу та завершила цю стадію турніру без втрачених очок.

Інтер зіграє в 1/8 фіналу вперше з сезону 2011/12, але італійський клуб має хорошу статистику в домашніх зустрічах з англійськими клубами. "Неррадзурі" виграли п'ять останніх таких матчів. Найсвіжіша перемога припала на матч із Тоттенхемом (2:1) на груповому етапі ЛЧ-2018/19.

Орієнтовні склади

ІНТЕР: Хандановіч; Шкрініар, де Врей, Бастоні; Думфріс, Відаль, Брозович, Хакан Чалханоглу, Перішіч; Джеко, Лаутаро Мартінес

ЛІВЕРПУЛЬ: Алісон; Александер-Арнолд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон; Хендерсон, Фабіньо, Тьяго; Салах, Фірміно, Мане

Заяви тренерів

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі : "Думаю, що Ліверпуль є фаворитом, але ці два матчі ще треба зіграти. Потрібно дотримуватись своєї манери гри. Хочу, щоб мої футболісти грали з чистою головою, бо це може бути визначальним. Ми налаштовані на перемогу"

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп: "Інтер – топ-команда з тренером найвищого рівня. Напевно, це найкраща команда Італії в поточному сезоні. Вони грають дуже організовано, добре підготовлені тактично, діють винахідливо і мають високий рівень індивідуальної майстерності. Нам потрібно зіграти на найвищому рівні, щоб у нас просто був шанс.

Прогноз на матч

Фаворитом поєдинку Інтер-Ліверпуль 16 лютого аналітики називають гостей. На перемогу англійського клубу встановлено коефіцієнт 2.10, на нічию – 3.60, на перемогу господарів – також 3.60. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

  • виграш Інтера – 27%
  • нічия – 27%
  • виграш Ліверпуля – 36%
  • найімовірніший рахунок – 1:1

Тим часом ймовірність виходу Ліверпуля до чвертьфіналу за сумою двох матчів (у відповідь – 8 березня) оцінюється у 75 відсотків (коефіцієнт 1.29), а Інтера – у 25 відсотків (3.90).

Усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

15 лютого – 9 березня

  • ПСЖ (Франція) – Реал Мадрид (Іспанія) – 1:0
  • Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія) – 0:5

16 лютого – 8 березня

  • Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія)
  • Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина)

22 лютого – 16 березня

  • Челсі (Англія) – Лілль (Франція)
  • Вільярреал (Іспанія) – Ювентус (Італія)

23 лютого – 15 березня

  • Атлетіко (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія)
  • Бенфіка (Португалія) – Аякс (Нідерланди)