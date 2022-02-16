Інтер – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Інтер - Ліверпуль, Джеко vs Салах / Фото: Reuters

Початок матчу Інтер – Ліверпуль в Італії – о 22:00 за київським часом.

Реклама

Ліверпуль проведе на стадіоні "Джузеппе Меацца" другий матч поспіль, хоч і з іншим суперником. Команда Юргена Клоппа здолала Мілан 2:1 у заключному турі групового етапу та завершила цю стадію турніру без втрачених очок.

Інтер зіграє в 1/8 фіналу вперше з сезону 2011/12, але італійський клуб має хорошу статистику в домашніх зустрічах з англійськими клубами. "Неррадзурі" виграли п'ять останніх таких матчів. Найсвіжіша перемога припала на матч із Тоттенхемом (2:1) на груповому етапі ЛЧ-2018/19.

Орієнтовні склади

ІНТЕР: Хандановіч; Шкрініар, де Врей, Бастоні; Думфріс, Відаль, Брозович, Хакан Чалханоглу, Перішіч; Джеко, Лаутаро Мартінес

ЛІВЕРПУЛЬ: Алісон; Александер-Арнолд, Матіп, Ван Дейк, Робертсон; Хендерсон, Фабіньо, Тьяго; Салах, Фірміно, Мане

Заяви тренерів

Головний тренер Інтера Сімоне Індзагі : "Думаю, що Ліверпуль є фаворитом, але ці два матчі ще треба зіграти. Потрібно дотримуватись своєї манери гри. Хочу, щоб мої футболісти грали з чистою головою, бо це може бути визначальним. Ми налаштовані на перемогу"

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп: "Інтер – топ-команда з тренером найвищого рівня. Напевно, це найкраща команда Італії в поточному сезоні. Вони грають дуже організовано, добре підготовлені тактично, діють винахідливо і мають високий рівень індивідуальної майстерності. Нам потрібно зіграти на найвищому рівні, щоб у нас просто був шанс.

Прогноз на матч

Фаворитом поєдинку Інтер-Ліверпуль 16 лютого аналітики називають гостей. На перемогу англійського клубу встановлено коефіцієнт 2.10, на нічию – 3.60, на перемогу господарів – також 3.60. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів матчу така:

виграш Інтера – 27%

нічия – 27%

виграш Ліверпуля – 36%

найімовірніший рахунок – 1:1

Тим часом ймовірність виходу Ліверпуля до чвертьфіналу за сумою двох матчів (у відповідь – 8 березня) оцінюється у 75 відсотків (коефіцієнт 1.29), а Інтера – у 25 відсотків (3.90).

Усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

15 лютого – 9 березня

ПСЖ (Франція) – Реал Мадрид (Іспанія) – 1:0

Спортінг (Португалія) – Манчестер Сіті (Англія) – 0:5

16 лютого – 8 березня

Інтер (Італія) – Ліверпуль (Англія)

Зальцбург (Австрія) – Баварія (Німеччина)

22 лютого – 16 березня

Челсі (Англія) – Лілль (Франція)

Вільярреал (Іспанія) – Ювентус (Італія)

23 лютого – 15 березня