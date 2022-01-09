Інтер – Лаціо: онлайн-трансляція матчу

У неділю, 9 січня, у Мілані буде зіграний матч 21-го туру італійської Серії А. Лідер чемпіонату Інтер приймає Лаціо, який застряг у середині турнірної таблиці.

Поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Ми проведемо текстову трансляцію матчу Інтер – Лаціо. Стежте за поєдинком чемпіонату Італії у нашому онлайні.

ІНТЕР – ЛАЦІО

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Турнірні розклади

Інтер йде на першому місці, але його підтискують сусіди. Мілан теж запекло бореться за скудетто.

В останніх 10 матчах Інтер здобув 8 перемог, 1 нічию та 1 поразку.

У минулому турі Інтер не зіграв із Болонією. Суперника посадили на карантин через COVID-19.

Свій останній матч у Серії А міланський клуб зіграв ще у грудні, коли мінімально обіграв Торіно – 1:0.

Щодо Лаціо, то клуб забуксував у середині турнірної таблиці.

Останні 10 ігор у всіх турнірах для Лаціо були не дуже гарними: 4 перемоги, 3 поразки та 3 нічиї.

Минулого туру римляни зіграли 3:3 з Емполі.

Котирування

У букмекерських конторах переможці зустрічі господарі поля. Коефіцієнт на перемогу Інтера – 1.40, на нічию – 5.20, на перемогу Лаціо – 7.80.

Імовірність перемоги Інтера – 69%, нічиєї – 19%, перемоги Лаціо – 12%.

Історія протистояння

У чемпіонатах Італії команди грають одна з одною з 1928 року. За цей час було зіграно 159 матчів – 66 перемог Інтера, 54 нічиї, 39 зустрічей виграв Лаціо.

П'ять останніх матчів у Серії А:

15.10.2021. Лаціо – Інтер – 3:1

14.02.2021. Інтер – Лаціо – 3:1

04.10.2020. Лаціо – Інтер – 1:1

16.02.2020. Лаціо – Інтер – 2:1

25.09.2019. Інтер – Лаціо – 1:0

Як бачимо, єдину поразку Інтеру цього сезону завдав саме Лаціо.

Де дивитись матч

В Україні пряму трансляцію поєдинку Інтер – Лаціо можна переглянути на сайті MEGOGO.