Їм не страшна Америка! Фінляндія стала першим фіналістом чемпіонату світу з хокею

Хейсканен закидає шайбу в ворота збірної США / Фото: iihf.com

Втретє поспіль збірна Фінляндії зіграє у фіналі чемпіонату світу з хокею. 2019-го взяли "золото", 2021-го – "срібло". ЧС-2020 був скасований через ковід.

Сьогодні фіни у півфінальному поєдинку обіграли збірну США. Поєдинок вийшов напруженим, бойовим та завершився мінімальною перемогою господарів чемпіонату світу.

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Фінляндія – США – 4:3

0:1 – 01:04. Нейт Шмідт (Ендрю Пік, Ті Джей Тайнен, 5х5)

– 01:04. Нейт Шмідт (Ендрю Пік, Ті Джей Тайнен, 5х5) 1:1 – 16:53. Міро Хейсканен (Харрі Песонен, Йоель Арміа, 5х5)

– 16:53. Міро Хейсканен (Харрі Песонен, Йоель Арміа, 5х5) 2:1 – 24:11. Сакарі Маннінен (Мікко Лехтонен, Теему Хартікайнен, 5х4)

– 24:11. Сакарі Маннінен (Мікко Лехтонен, Теему Хартікайнен, 5х4) 2:2 – 26:52. Шон Фаррелл (Бен Майєрс, Сет Джонс, 5х5)

– 26:52. Шон Фаррелл (Бен Майєрс, Сет Джонс, 5х5) 3:2 – 29:40. Самі Ватанен (Харрі Песонен, Міро Хейсканен, 5х5)

– 29:40. Самі Ватанен (Харрі Песонен, Міро Хейсканен, 5х5) 4:2 – 45:03. Йоель Арміа (Міро Хейсканен, Самі Ватанен, 5х5)

– 45:03. Йоель Арміа (Міро Хейсканен, Самі Ватанен, 5х5) 4:3 – 57:09. Адам Годет (Метт Болді, Ті Джей Тайнен, 5х6)

Тепер у неділю у фіналі збірна Фінляндії зіграє з переможцем пари Канада – Чехія.