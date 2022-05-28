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Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
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Італія --
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Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
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Уельс --
Нідерланди --
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Португалія --
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Їм не страшна Америка! Фінляндія стала першим фіналістом чемпіонату світу з хокею

Любомир Луканюк
28 травня, 17:05
У півфінальному поєдинку фінські хокеїсти обіграли команду США і тепер чекають на суперника з пари Канада – Чехія

Хейсканен закидає шайбу в ворота збірної США / Фото: iihf.com

Втретє поспіль збірна Фінляндії зіграє у фіналі чемпіонату світу з хокею. 2019-го взяли "золото", 2021-го – "срібло". ЧС-2020 був скасований через ковід.

Сьогодні фіни у півфінальному поєдинку обіграли збірну США. Поєдинок вийшов напруженим, бойовим та завершився мінімальною перемогою господарів чемпіонату світу.

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Фінляндія – США – 4:3

  • 0:1 – 01:04. Нейт Шмідт (Ендрю Пік, Ті Джей Тайнен, 5х5)
  • 1:1 – 16:53. Міро Хейсканен (Харрі Песонен, Йоель Арміа, 5х5)
  • 2:1 – 24:11. Сакарі Маннінен (Мікко Лехтонен, Теему Хартікайнен, 5х4)
  • 2:2 – 26:52. Шон Фаррелл (Бен Майєрс, Сет Джонс, 5х5)
  • 3:2 – 29:40. Самі Ватанен (Харрі Песонен, Міро Хейсканен, 5х5)
  • 4:2 – 45:03. Йоель Арміа (Міро Хейсканен, Самі Ватанен, 5х5)
  • 4:3 – 57:09. Адам Годет (Метт Болді, Ті Джей Тайнен, 5х6)

Тепер у неділю у фіналі збірна Фінляндії зіграє з переможцем пари Канада – Чехія.