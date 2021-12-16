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Їх поділяють світлові роки. Усика та Джошуа порівняв народний чемпіон

Любомир Луканюк
16 грудня, 18:05
Девід Аллен вважає, що у плані боксерських навичок Олександр Усик набагато перевершує Ентоні Джошуа

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

Популярний британський боксер Девід Аллен розповів, у чому різниця між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Раніше українець отримав подарунок від кримінального авторитета.

У Британії Аллен має багато шанувальників і за те, що ніколи не відмовлявся від боїв з будь-якими, найгрізнішими суперниками, вважається народним чемпіоном.

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"Усик переміг переконливо. Він перебоксував, перебив Джошуа. Моментами він брав над ним верх у перестрілках, Усик навіть перевершив його в мощі. Він зробив усе.

Щиро кажучи, це був досить односторонній бій. Я знаю, що вони обидва олімпійські чемпіони, але у плані боксерських навичок їх розділяють світлові роки", – цитує Аллена Трибуна.

Раніше ми писали, що Олександр Усик та Василь Ломаченко піднялися в рейтингу найкращих боксерів світу.

Усик продовжує збирати лаври після своєї перемоги над Ентоні Джошуа ще у вересні. Українець обійшов іншого чемпіона у хевівейті, Тайсона Ф'юрі, і фактично став найкращим суперважковаговиком у світі.

Тайсон Ф'юрі і Олександр Усик / Фото: Instagram

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