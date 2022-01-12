Гравець Ювентуса чекає на виклик до збірної України, а на батьківщині про нього навіть не знають

Андрій Фірман мріє грати за Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

А ще майбутня зірка туринського клубу мріє грати за Україну, але про нього навіть не знав тренер молодіжної збірної.

"Я завжди хотів грати за збірну України і навіть якщо мене покличуть до збірної Італії, я оберу Україну.

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Зі збірної Італії зі мною ще не зв'язувалися, бо я ще не маю італійського громадянства. Я народився в Україні та прожив там 11 років. Всі мої родичі там, дуже багато друзів. Україна завжди буде у мене в серці. Це не можна просто так викинути", – розповів футболіст Youtube каналу Pressing.

Мати футболіста додала, що говорила з сином про зміну громадянства, що спростило б йому життя в Італії, та футболіст хоче і мріє грати за збірну України.

Нагадаємо, що торік Україна боролася за захисника Макса Кілмана. Футболіст має українське коріння, але вже був заграний за збірну Англії, тому ФІФА не дозволила йому отримати українське громадянство.