12 жовтня 21:45
Україна --
Боснія і Герцеговина --
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Гравець Шахтаря Маркос Антоніо роздасть автографи на "Олімпійському"

Андрій Трофімов
12 жовтня, 21:21
Вболівальники можуть отримати автограф півзахисника донецького клубу і побачити Суперкубок України

У середу, 13 жовтня, в FC Shakhtar Store на НСК "Олімпійський" відбудеться автограф-сесія з футболістом Шахтаря Маркосом Антоніо.

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Вболівальники зустрінуться з півзахисником "оранжево-чорних" Маркосом Антоніо. Зможуть отримати його автограф на пам'ятних фото і побачити Суперкубок України, який команда завоювала у вересні.

Захід відбудеться о 19:00.

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Шахтар нагадує, що кожен може отримати миттєву знижку в клубному магазині, встановивши додаток FC Shakhtar (Google Play і App Store).

Власники абонементів і підписники Shakhtar Club можуть користуватися спеціальною знижкою.

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