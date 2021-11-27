Гравець Динамо помер після зіткнення у грі

Валентин Родіонов / Фото: Instagram

16-річний хокеїст московського Динамо Валентин Родіонов, який зазнав травму у грі з ЦСКА минулої неділі, помер у суботу, 27 листопада.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

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20 листопада під час московського дербі з ЦСКА, виграного Динамо з рахунком 6:4, Родіонов закинув шайбу. І в тому ж матчі Валентин зазнав, як виявилося, смертельної для себе травму, навіть не вступаючи в єдиноборства з суперниками – Родіонов втратив рівновагу та сильно вдарився головою об борт.

Після цього Родіонов ще самостійно повернувся на лаву, де знепритомнів.

"Хокеїсту оперативно надали першу допомогу, після чого Валентина доставили до Морозівської дитячої клініки та екстрено прооперували. Протягом шести днів лікарі боролися за життя вихованця динамівської школи. Сьогодні Валентина не стало", – повідомляє ХК Динамо.

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Раніше трагедія спіткала хокейний клуб Братислава Кепіталс зі Словаччини. Протягом кількох днів команда зазнала одразу двох втрат.