27 листопада 14:00
Минай 0
Динамо 2
27 листопада 17:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Ворскла --
28 листопада 14:00
Інгулець --
Шахтар --
28 листопада 17:00
Рух --
Металіст 1925 --
28 листопада 19:30
Колос --
Верес --
29 листопада 19:30
Олександрія --
Зоря --
4 грудня 00:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 00:00
Олександрія --
Минай --
4 грудня 00:00
Дніпро-1 --
Чорноморець --
4 грудня 00:00
Десна --
Маріуполь --
4 грудня 00:00
Металіст 1925 --
Колос --
4 грудня 00:00
Зоря --
Інгулець --
4 грудня 00:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 00:00
Верес --
Динамо --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
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Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
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Боруссія Д --
Бешикташ --
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Аякс --
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Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
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Бенфіка --
Динамо --
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Баварія --
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Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
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Севілья --
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Гравець Динамо помер після зіткнення у грі

Андрій Трофімов
27 листопада, 17:50
Хокеїсту московського Динамо Валентину Родіонову було 16 років – до фатальної травми спричинило зіткнення об борт

Валентин Родіонов / Фото: Instagram

16-річний хокеїст московського Динамо Валентин Родіонов, який зазнав травму у грі з ЦСКА минулої неділі, помер у суботу, 27 листопада.

Про це повідомляє офіційний сайт Динамо.

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20 листопада під час московського дербі з ЦСКА, виграного Динамо з рахунком 6:4, Родіонов закинув шайбу. І в тому ж матчі Валентин зазнав, як виявилося, смертельної для себе травму, навіть не вступаючи в єдиноборства з суперниками – Родіонов втратив рівновагу та сильно вдарився головою об борт.

Після цього Родіонов ще самостійно повернувся на лаву, де знепритомнів.

"Хокеїсту оперативно надали першу допомогу, після чого Валентина доставили до Морозівської дитячої клініки та екстрено прооперували. Протягом шести днів лікарі боролися за життя вихованця динамівської школи. Сьогодні Валентина не стало", – повідомляє ХК Динамо.

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Раніше трагедія спіткала хокейний клуб Братислава Кепіталс зі Словаччини. Протягом кількох днів команда зазнала одразу двох втрат.