22 вересня 21:00
Шахтар 3
Динамо 0
24 вересня 19:30
Колос --
Ворскла --
25 вересня 14:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 17:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 19:30
Рух --
Динамо --
26 вересня 14:00
Минай --
Львів --
26 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Зоря --
26 вересня 19:30
Десна --
Металіст 1925 --
27 вересня 19:30
Чорноморець --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
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Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
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В Лувр цю красу: оголене фото спортсменки порівняли з твором мистецтва

Олександр Трикіша
23 вересня, 14:46
Колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова опублікувала нове інтимне фото у себе в Instagram. Підписники красуні в захваті!

Люсія Яворчекова захоплює своїми формами / Фото: Instagram

Люсія регулярно радує своїх фанатів пікантними образами. На цей раз дівчина опублікувала знімок своєї фігури – ідеальні форми!

Підписники в захваті від фото, а один з шанувальників Яворчекової навіть порівняв його з твором мистецтва. А що, така картина прикрасила б будь-яку галерею.

Люсія Яворчекова займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що особливих успіхів в цій дисципліні не доб'ється. Тоді красуня вирішила присвятити себе модельному бізнесу, де її справи швидко пішли в гору!

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