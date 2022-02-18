Ібрагімович позаздрить. Гравець Шахтаря забив супергол ножицями (відео)

У Златана з'явився конкурент у Шахтарі / Фото: Reuters, Instagram, Колаж: Сьогодні
Сьогодні донецький Шахтар розгромив у спарингу казахську Астану (3:0). У цьому матчі Микола Матвієнко не відзначився голом, але дивіться, як він забиває на тренуваннях.
Після навісу з флангу Микола завдав неймовірного удару бічними ножицями. М'яч після відскоку від газону точно влетів у верхню "дев'ятку".
Тільки подивіться на цей неймовірний гол.
Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі та партнери по команді оплесками оцінили шедевр 25-річного захисника.
- "realmadrid, зв'яжіться з ним".
- "Може нам його в напад поставити?"
- "Чекаємо на такі голи в офіційних матчах".
- "Тепер треба так і у чемпіонаті".
- "Кобін напевно навчив".
- "Коля, ти не думав помінятися з Мораєсом позиціями?", – написали фанати Шахтаря під відео Instagram.
Додамо, що визнаним спеціалістом з голів ножицями вважається Златан Ібрагімович.
Дивіться як забивав бісеклетою Златан Ібрагімович у ворота збірної Англії