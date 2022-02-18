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Ібрагімович позаздрить. Гравець Шахтаря забив супергол ножицями (відео)

Сергій Шаховець
18 лютого, 20:50
Захисник "гірників" Микола Матвієнко відзначився шедевральним голом під час тренувальних зборів у Туреччині

У Златана з'явився конкурент у Шахтарі / Фото: Reuters, Instagram, Колаж: Сьогодні

Сьогодні донецький Шахтар розгромив у спарингу казахську Астану (3:0). У цьому матчі Микола Матвієнко не відзначився голом, але дивіться, як він забиває на тренуваннях.

Після навісу з флангу Микола завдав неймовірного удару бічними ножицями. М'яч після відскоку від газону точно влетів у верхню "дев'ятку".

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Тільки подивіться на цей неймовірний гол.

Головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі та партнери по команді оплесками оцінили шедевр 25-річного захисника.

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  • "realmadrid, зв'яжіться з ним".
  • "Може нам його в напад поставити?"
  • "Чекаємо на такі голи в офіційних матчах".
  • "Тепер треба так і у чемпіонаті".
  • "Кобін напевно навчив".
  • "Коля, ти не думав помінятися з Мораєсом позиціями?", – написали фанати Шахтаря під відео Instagram.

Додамо, що визнаним спеціалістом з голів ножицями вважається Златан Ібрагімович.

Дивіться як забивав бісеклетою Златан Ібрагімович у ворота збірної Англії