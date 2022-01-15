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І вір після цього астрологам. Що Шеві пророкували в Дженоа

Любомир Луканюк
15 січня, 14:50
Відомий астролог Влад Росс був переконаний, що зірки обіцяють успіх Андрію Шевченку біля керма італійського клубу

Андрій Шевченко залишив Дженоа / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні Андрій Шевченко був звільнений з посади головного тренера Дженоа. В італійському клубі наш тренер протримався лише три місяці. Хоча астролог йому пророкував золоті гори.

У листопаді відомий астролог Влад Росс розповів "Сегодня", що чекає на Андрія Шевченка в Дженоа

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"Шевченко по гороскопу Терези. А висхідний знак зодіаку у нього – Рак. Це два знаки партнерства. Тобто Терези найкраще проявляють себе в партнерстві, тандемі з кимось.

Асистент Андрія Мауро Тассотті – чудовий тренер, просто йому не вистачає авторитету. А їхній тандем із Шевченком – це чудово. І тому Дженоа із підвалу турнірної таблиці Серії А вони піднімуть. У другий дивізіон не вилетять.

Андрій Шевченко і Мауро Тассотті / Фото: REUTERS

Шевченко налагодить гру Дженоа, він матиме успіх. І це буде трамплін, місток до того, що рано чи пізно Шева стане тренером Мілана", – говорив Влад Росс.

Андрій Шевченко / Фото: Getty Images

Як бачимо, нічого з прогнозів не справдилося. За 11 матчів лише одна перемога – та звільнення.