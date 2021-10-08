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І тут вони дістали мачете! У спортсмена відібрали велосипед за 10 тисяч доларів

Любомир Луканюк
8 жовтня, 19:14
Британський велогонщик Олександр Річардсон став жертвою пограбування в Лондоні. На спортсмена напали озброєні грабіжники і забрали дорогий велосипед

Річардсона сто метрів тягнули по землі

Відомого британського велогонщика Олександра Річардсона пограбували в Лондоні. У спортсмена відібрали велосипед вартістю понад 10 тисяч доларів.

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"Помітив цих хлопців ще коли під'їжджав до них. Сиділи біля дороги і нібито когось чекали. Вже тоді я подумав, що з ними можуть виникнути проблеми, тому вирішив навіть не зв'язуватися. Розвернув велосипед і поїхав в іншому напрямку.

Вони швидко наділи маски, стрибнули на мотоцикли і наздогнали мене. Я намагався втекти від переслідування, але вони просто збили мене на землю – швидкість в той момент складала десь 60 км/год. Я вчепився в заднє колесо і ще метрів 100 намагався його втримати – всю цю відстань вони просто тягли мене по землі. Не відпускав колесо до тих пір, поки вони не дістали справжнє мачете.

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Що стосується самого велосипеда, то думаю він в результаті знайдеться – аж надто у нього унікальна конструкція і дизайн. Такі речі складно продати і залишитися непоміченими" , – цитує Річардсона The Sun.

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До речі, ми писали, що російська тенісистка Олена Весніна стала жертвою пограбування. На початку вересня грабіжники вкрали з будинку спортсменки олімпійські медалі, а потім повернули їх з вибаченнями і коробкою цукерок.

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