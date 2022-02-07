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Головна Спорт Олімпіада Пекін 2022

І це у 35 років! Легендарна нідерландка з рекордом стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою

Олександр Трикіша
7 лютого, 13:19
Сьогодні на Олімпіаді-2022 у Пекіні пройшли змагання з ковзанярського спорту, де розігрувалися медалі у жінок на дистанції 1500 метрів

Ірен Вюст стала олімпійською чемпіонкою вшосте / Фото: REUTERS

Олімпійською чемпіонкою з олімпійським рекордом стала представниця Нідерландів Ірен Вюст.

35-річна спортсменка змогла обійти своїх молодших опоненток і стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою. За цим показником Вюст зрівнялася із радянською ковзаняркою Лідією Скобліковою.

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Ірен Вюст. Фото: Reuters

Вперше Вюст стала олімпійською чемпіонкою ще у 2006 році в Турині, а потім брала медалі на кожній наступній Олімпіаді. Крім золота у її колекції ще п'ять срібних та одна бронзова медаль.

  • 1. Ірен Вюст (Нідерланди) – 1.53,28 (ОР)
  • 2. Міхо Такагі (Японія) + 0,44
  • 3. Антуанетта Де Йонг (Нідерланди) + 1,54

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