І це у 35 років! Легендарна нідерландка з рекордом стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою

Ірен Вюст стала олімпійською чемпіонкою вшосте / Фото: REUTERS

Олімпійською чемпіонкою з олімпійським рекордом стала представниця Нідерландів Ірен Вюст.

35-річна спортсменка змогла обійти своїх молодших опоненток і стала шестиразовою олімпійською чемпіонкою. За цим показником Вюст зрівнялася із радянською ковзаняркою Лідією Скобліковою.

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Ірен Вюст. Фото: Reuters

Вперше Вюст стала олімпійською чемпіонкою ще у 2006 році в Турині, а потім брала медалі на кожній наступній Олімпіаді. Крім золота у її колекції ще п'ять срібних та одна бронзова медаль.

1. Ірен Вюст (Нідерланди) – 1.53,28 (ОР)

2. Міхо Такагі (Японія) + 0,44

3. Антуанетта Де Йонг (Нідерланди) + 1,54

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