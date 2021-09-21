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Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
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І це перед грою з Динамо! Учень Луческу – фаворит на посаду тренера Барселони

Олег Люлька
21 вересня, 11:04
Рональд Куман став ще ближчим до відставки з поста головного тренера Барселони, на цій посаді його може замінити Андреа Пірло

Пірло і Луческу / Фото: Reuters

Колишній головний тренер туринського Ювентуса Андреа Пірло може очолити Барселону, яка після розгрому від Баварії напередодні ледве врятувалася від поразки в грі з Гранадою (1:1).

Про ймовірний прихід Пірло на "Камп Ноу" повідомляє журналіст Жерар Ромеро у себе в Twitter.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу планує розпрощатися з теперішнім наставником команди Рональдом Куманом. У списку кандидатів на посаду нового головного тренера Барселони, крім Пірло, фігурують екснаставник Інтера Антоніо Конте і колишній футболіст каталонців Хаві, який нині очолює катарський Аль-Садд.

Рональд Куман / Фото: Reuters

Зазначається, що президент Барселони Жоан Лапорта віддає перевагу кандидатурі Пірло незважаючи на те, що під керівництвом останнього Ювентус вперше за 10 років не зміг стати чемпіоном Італії.

Андреа Пірло сезон пропрацював у Ювентусі / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що на початку ігрової кар'єри Пірло виступав за Брешию, яку тоді тренував Мірча Луческу. Зараз Луческу називає Пірло своїм учнем, а Пірло Луческу – своїм учителем.

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20 жовтня і 2 листопада Динамо зіграє з Барселоною в Лізі чемпіонів. І, не виключено, знову відбудеться зустріч учня Пірло зі своїм учителем Луческу.

Минулого сезону Ювентус під керівництвом Пірло двічі обіграв Динамо Луческу – 2:0 і 3:0.

Пірло і Луческу / Фото: Reuters

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