І без Верняєва українські гімнасти пробилася до фіналу Олімпіади

24 липня в олімпійському Токіо пройшли відбіркові змагання зі спортивної гімнастики серед чоловічих команд, де Ігор Радівілов припустився фатальної помилки

Петро Пахнюк під час кваліфікації Олімпіади / Фото: Reuters

Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики пробилася до фіналу Олімпійських ігор-2020 з останнім прохідним результатом – восьма. Нагадаємо, що Дарина Білодід виграла першу для України медаль в Токіо, завоювавши "бронзу".

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24 липня в кваліфікації Україну представили Ігор Радівілов, Ілля Ковтун, Петро Пахнюк і Євген Юденков. У підсумку, незважаючи на ослаблений склад, наша команда набрала 247,492 очок і буквально на стрічці випередила Бразилію, у якої 247,263 бала. Відзначимо, що до фіналу командного багатоборства виходять 8 кращих збірних.

Ілля Ковтун на Олімпіаді в Токіо-2020 / Фото: Reuters

В індивідуальних змаганнях Петро Пахнюк кваліфікувався у фінал у вправі на паралельних брусах також з 8-м результатом – 15,333 очка. А ось чемпіон Європи Ігор Радівілов не потрапив до фіналу Олімпіади у своєму коронному опорному стрибку, допустивши під час приземлення другого серйозну помилку.

Ігор Радівілов / Фото: Reuters

Також Пахнюк і 17-річний Ковтун пройшли в кваліфікацію фіналу багатоборства. Фінальні змагання пройдуть 26 липня.

Спортивна гімнастика

Кваліфікація

Чоловіки, командне багатоборство

1. Японія – 262,251 очок

2. Китай – 262,061

3. ОКР – 261,945

8. Україна – 247,492

У фінал особистого багатоборства потрапляють 24 кращих спортсмени, але не більше 2 людей з однієї країни. У фінал окремих видів проходять 8 кращих, але не більше 2 людей з однієї країни.

Нагадаємо, що Україна в Японії виступає без свого багаторічного лідера та олімпійського чемпіона Ріо-2016 Олега Верняєва, якого на чотири роки дискваліфікували за вживання забороненого мельдонію.

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