Вистачило однієї хвилини. Як залагодили конфлікт Маліновський і Петраков

Олександр Петраков та Руслан Маліновський / Фото: Колаж: Сьогодні
Всьому виною травма, після якої Руслан не до кінця відновився і не міг продемонструвати свій максимум. Тому він попросив у Петракова дозволити йому раніше виїхати до свого клубу, пропустивши товариську гру з Чехію. Про це розповів Маліновський в інтерв'ю Youtube-каналу. PRESSING.
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- Я відчував дискомфорт, були проблеми із м'язами, не був готовий. Я зіграв у перших двох турах, бо хотів зіграти за збірну. Може, не в той момент підійшов. Потрібно було віч-на-віч, а я в роздягальні це сказав, ще й футболісти Динамо та Шахтаря поїхали. Можливо це образило. Я коли повертався до Бергамо, то спокійно розмовляв з ним, побажав удачі.
А потім усі хотіли щось сказати, якось прокоментувати цю ситуацію. Люди, яких я навіть не знаю, казали, що щось чули. Неприємно було.
- Чому ви з Петраковим не висловились із цього приводу?
– Я не хотів, щоб це обговорювали. Це має залишатися між тренером та футболістом. Тема закрита.
- Багато говорилося про те, хто кому подзвонив.
– Це залишиться між нами, хто кого набрав.
- Але дзвінок був?
- Так, ми одну хвилину поговорили та закрили це питання", – сказав Маліновський.
Раніше ми повідомляли, що ініціатором розмови був сам футболіст, який зателефонував головному тренеру збірної України. Петраков і Маліновський з'ясували всі нюанси і футболіст отримав виклик у національну команду.
Руслан зіграв у матчі проти Боснії та Герцеговини (2:0) і допоміг завоювати путівку до плей-оф ЧС-2022.