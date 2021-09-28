"Хотілося б більше. Значно більше": Усик незадоволений гонораром за бій із Джошуа

Олександр Усик / Фото: Reuters

Олександр Усик не назвав суму свого гонорару за переможний бій з Ентоні Джошуа, але зауважив, що хотілося б більше.

"З приводу кількості грошей я ще не можу вам сказати. Те, що в інтернеті пишуть, те, що заявляють знавці, це... Не можу вам ще сказати суму, щоб не обдурити. Хотілося б більше, так. Значно більше", – заявив Усик на сьогоднішній пресконференції

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При цьому боксер дав зрозуміти, що обговорення фінансових нюансів на публіці не приносить йому особливого задоволення.

"А чому людей так хвилюють гроші? Гроші-гроші-гроші-гроші... Чому не поведінка людини, її мізки? Чому світ настільки збожеволів? Гроші закінчаться, це все тимчасовий фактор. Єдине, що залишиться з вами, коли ви віддасте Богу душу, це ваші вчинки", – каже Усик.

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Усика і Джошуа чекає реванш / Фото: Reuters

Раніше Total Sport повідомляв, що гарантований гонорар Усика складе близько 3,5 млн євро, при цьому сума могла б зрости до 6 млн євро в разі солідних продажів платних трансляцій бою з Джошуа.

Тим часом, за даними Sporting Free, залежно від виручки організаторів, гонорар Усика міг з 3,5 млн євро вирости аж до 17,5 млн євро.

Як би там не було, гонорар за поєдинок із Джошуа – найбільший у кар'єрі Усика.