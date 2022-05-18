Хотів побитися з Ф'юрі. Як Кличко планував відновити кар'єру

/ Фото: AFP

Колишній чемпіон світу з боксу Володимир Кличко неодноразово заявляв про своє бажання побити рекорд американського боксера Джорджа Формана і стати найвіковішим чемпіоном в історії.

При цьому суперником для свого останнього поєдинку Доктор Сталевий Молот вибрав не "грушу для биття", а чемпіона WBC Тайсона Ф'юрі. Але схоже цій мрії не судилося здійснитися. Провиною усьому – агресія Росії проти України.

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"Я думав про те, що мені потрібно написати Фьюрі:"Як щодо останнього танцю?" Адже він хоче завершити кар'єру. Ми ж повинні були ще тоді провести другий бій. І я справді про це думав. Але знаєте що? Я не зробив це, тому що зараз мої думки в абсолютно іншому світі. Так, я мріяв стати найвіковішим чемпіоном в історії хевівейту. Але це було тоді. А зараз все це під великим питанням", – цитує Володимира vringe.com.

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Нагадаємо, у 2015 році Володимир Кличко програв титули чемпіона світу за версіями IBF, IBO, WBO, WBA, The Ring британцю Тайсону Ф'юрі. Бійці мали зустрітися в реванші, але другий поєдинок так і не відбувся.

Володимир Кличко vs Тайсон Ф'юрі / Фото: Twitter

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Раніше ми розповідали, який ультиматум Володимир Кличко поставив функціонерам боксерських організацій. Якщо боєць із Мордора вийде у ринг зі своїм прапором та під російський гімн, тоді українець занурить титул у відро з кров'ю.