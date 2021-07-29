Хороший виступ – це не місце! Українську красуню-дзюдоїстку розкритикував тренер

Наставник збірної України з дзюдо Віталій Дуброва очікував більшого від Анастасії Турчин, яка на стадії 1/8 фіналу вибула з боротьби за олімпійські медалі в категорії 78 кг

Дзюдоїстка Анастасія Турчин / Фото: Reuters, Instagram

Поразка 26-річної Анастасії Турчин в 1/8 фіналу турніру дзюдоїсток від нідерландки Гуус Стенхіус неймовірно засмутила головного тренера збірної України Віталія Дуброву.

Ще по ходу поєдинку судді вилучили українського тренера з залу за емоції, а після бою Дуброва поділився розчаруванням від раннього вильоту Насті з журналістами.

"Це Олімпіада, тут цінуються тільки медалі. Гарний виступ – це не місце на п'єдесталі. На жаль, Настя не реалізувала весь свій потенціал. Їй було до снгаи перемогти суперницю, незважаючи на те, що та – чемпіонка Європи, призер чемпіонату світу та значно вище в рейтингу"

"Турчин недотерпіла, не змогла зробити те, що робила нідерландка – багато атак, одна з них в додатковий час вдалася. Десь, можливо, Настя розраховувала на помилку суперниці"

"Але я їй сказав, що для перемоги потрібні сміливість, натиск, безстрашність. Вона цього не показала, хотіла перемогти обережно. Не була безстрашною, а просто добре боролася. Тому, напевно, вона закінчила так рано", – навидить слова тренера Суспільне

Проте, на думку Віталія Дуброви, Турчин не варто завершувати кар'єру: "Рішення за нею, але потенціал у неї великий. Вона не слабша за інших дівчат".

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Додамо, що Анастасія Турчин – одна з найкрасивіших спортсменок в олімпійській збірній України у Токіо.

Її мама-українка, за словами спортсменки, проживає в Іспанії, а батько-іноземець – в Африці.