Холіфілд: "Я не постраждав у бою з Белфортом, а просто впав"

Евандер Холіфілд програв Белфорт в першому раунді / Фото: Sky Sports

Колишній чемпіон з боксу у суперважкій вазі Евандер Холіфілд прокоментував свою поразку в бою проти бразильця Вітора Белфорта.

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"Я не постраждав у цьому бою. Не було жодного удару, який би потряс мене. Так, Белфорт дійсно сильний. Він завдав удар і я впав. Сумно трохи, але що є, то є.

Евандер Холіфілд програв Вітор Белфорт в першому раунді

Я думаю, що це була погана зупинка. Рефері не треба було закінчувати поєдинок так швидко. Цілком можливо, що у Белфорта є майбутнє в боксі.

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Зрозуміло, що мені складно боксувати після такого простою. Моя головна помилка у тому, що я дозволив йому підійти надто близько", – виправдовувався Холіфілд інтернет-виданню Bad Left Hook.

Раніше ми повідомляли, як екс-чемпіону UFC Вітору Белфорту вистачило 104 секунди для перемоги на легендарним Холіфілдом.

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Бразилець під час виступів в ММА здобув 26 перемог і зазнав 14 поразок. А в професійному боксі це був перший поєдинок 44-річного спортсмена.

Його суперник Холіфілд останній раз виходив на ринг у травні 2011 року, тоді його переміг датчанин Брайан Нільсен.

Нагадаємо, що Евандер Холіфілд був абсолютним чемпіоном світу з 1990 по 1992 рік. За його спиною – 57 поєдинків, 44 з яких він виграв, 10 програв, а 2 звів внічию. Ще один його бій визнали, таким що не відбувся.