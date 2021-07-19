Хокеїст українського походження заявив, що він гей

19-річний Люк Прокоп став першим гравцем, що має контракт з клубом НХЛ, який публічно оголосив про нетрадиційну орієнтацію

Люк Прокоп підписує контракт з Нешвіллом / Фото: Instagram

Канадський захисник Люк Прокоп, задрафтований в минулому році Нешвілл Предаторз, зробив камінг-аут.

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19-річний Прокоп став першим гравцем, що має контракт з клубом Національної хокейної ліги, який публічно оголосив, що він гей.

"Я пройшов довгий шлях, щоб дістатися до цього моменту в моєму житті, але я дуже щасливий, що зробив камінг-аут. З юних років я мріяв стати гравцем НХЛ, і я вірю, що моє справжнє життя дозволить мені принести на лід всього себе і підвищити шанси на виконання моєї мрії", – написав Прокоп в соцмережах.

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Минулий сезон хокеїст відіграв за клуб Калгарі Хітмен в юніорській канадської лізі. Як повідомляє сайт The Ukrainian Weekly, у Люка Прокопа – є українське коріння.