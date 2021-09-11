11 вересня 14:00 Відео
Рух 1
Зоря 1
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Гвардіола: "Я б дивився чемпіонат світу кожні два роки. Це приголомшливо!"

Сергій Шаховець
11 вересня, 15:09
Головний тренер Манчестер Сіті впевнений, що свято світового футболу повинно проводитись частіше

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Іспанський наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола підтримав ідею ФІФА проводити чемпіонат світу з футболу кожні два роки.

Читайте також: Гравці падають на поле, а їм подавай більше матчів: Європа проти чемпіонату світу кожні два роки

На думку знаменитого тренера, це рішення принесе тільки користь футболу. Своїми думками про ініціативу ФІФА він поділився з виданням The Guardian.

"Я завжди радий, коли нові ідеї пропонуються для обговорення. Не можна їх криміналізувати.

Клуби та ліги захищають свої позиції, ФІФА захищає свою, УЄФА – свою. Саме тому обговорення ідей в світовому футболі доходить до абсурду, тому що всі думають тільки про себе.

Тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола / Фото: Reuters

Чемпіонат світу – це приголомшливе видовище. Це найбільш значимий турнір, і як глядач я обожнюю дивитися його. Було б здорово дивитися чемпіонат світу кожні два роки.

Я повністю підтримую Арсена Венгера (прим. – голова відділу ФІФА по глобальному розвитку футболу) в тому, що якщо проводиться не чемпіонат світу, то замість нього потрібен якийсь інший турнір, наприклад, Кубок конфедерацій.

Арсен Венгер / Фото: Getty Images

Я радий, що людина з неймовірними досягненнями не тільки в АПЛ, але і в світовому футболі, пропонує такі ідеї", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що проти ідеї проведення чемпіонату світу кожних два роки виступив президент УЄФА Александер Чеферін. Рада Європейських ліг також виступила проти нововедення. Їхня аргументація в цьому питанні проста – перевантажений міжнародний календар негативно позначається на здоров'ю футболістів.

Александер Чеферін проти проведення ЧМ раз на два роки / Фото: REUTERS

Реклама