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Динамо --
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Рух --
Ворскла --
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Зоря --
Інгулець --
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Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
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Бешикташ --
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Аякс --
Спортинг --
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Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
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Ювентус --
Мальме --
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Зеніт --
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Бенфіка --
Динамо --
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Баварія --
Барселона --
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Янг Бойз --
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Аталанта --
Вільярреал --
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Севілья --
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Гвардіола знову краще за Моурінью: іспанець встановив новий рекорд в Англії

Олександр Трикіша
2 грудня, 10:24
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола побив рекорд свого давнього конкурента Жозе Моурінью – він найшвидше здобув 150 перемог у Прем'єр-лізі

Хосеп Гвардіола встановив рекорд Прем'єр-ліги / Фото: REUTERS

Напередодні Манчестер Сіті обіграв Астон Віллу (2:1). Ця перемога стала для Гвардіоли 150-ю у чемпіонаті Англії. Іспанцеві знадобилося 204 матчі, у той час як попередній рекордсмен Моурінью досяг цієї цифри за 230 ігор.

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Моурінью тренував Челсі з 2004 по 2007 та з 2013 по 2015 рік. Потім з 2016 до 2018 року керував Манчестер Юнайтед, а з 2019 до 2021 року очолював Тоттенгем.

Жозе Моурінью і Хосеп Гвардіола / Фото: AFP

Він також досягнув цього рубежу значно швидше, ніж інші легенди Прем'єр-ліги: Алексу Фергюсону знадобилося 247 матчів, а Арсену Венгеру – 258 ігор.

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При цьому відсоток перемог у цих 204 матчах у Гвардіоли становить 74%. Моурінью добився 65% перемог, Фергюсон – 61%, Венгер – 58%, пише mirror.co.uk.

/ Фото: Twitter

Гвардіола в Англії працював лише у Манчестер Сіті. Він очолює команду з 2016 року і за цей час тричі вигравав Прем'єр-лігу, один раз – Кубок Англії, чотири Кубки ліги та два Суперкубки країни.

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До речі, раніше цього року Гвардіола побив інший рекорд Моурінью. Він найшвидше здобув 200 перемог з англійським клубом у всіх турнірах.