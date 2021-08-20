19 серпня 22:00
Рапід Відень 3
Зоря 0
20 серпня 19:30
Ворскла --
Металіст 1925 --
21 серпня 17:00
Верес --
Минай --
21 серпня 19:30
Чорноморець --
Шахтар --
21 серпня 19:30
Дніпро-1 --
Рух --
22 серпня 17:00
Маріуполь --
Зоря --
22 серпня 19:30
Колос --
Олександрія --
22 серпня 21:30
Динамо --
Десна --
23 серпня 19:30
Львів --
Інгулець --
27 серпня 19:30
Чорноморець --
Олександрія --
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Інші новину спорту

Грузинського спортсмена вигнали з Токіо-2020. Він побив охоронця

Любомир Луканюк
20 серпня, 09:21
Чемпіон Паралімпійських ігор Ріо-2016 Звіад Гогочурі не зможе захистити свій титул в Японії, спортсмена позбавили акредитації за побиття охоронця

Звіад Гогочурі перемагав у Ріо-2016

Грузинський дзюдоїст Звіад Гогочурі позбавлений акредитації Паралімпіади-2020 в Токіо, повідомляє Kyodo з посиланням на оргкомітет Ігор.

На початку цього тижня спортсмена заарештували за напад на 60-річного охоронця в готелі, де Гогочурі проходив карантин, так як один з членів національної команди заразився коронавірусом.

Передбачається, що охоронець зробив зауваження грузинським спортсменам, які випивали в готелі і сильно шуміли. Гогочурі вплутався в бійку і зламав ребро співробітнику служби безпеки.

Реклама

Гогочурі – чемпіон Паралімпійських ігор Ріо-2016. На Іграх в Токіо він повинен був виступити у ваговій категорії до 100 кг.

Раніше ми писали, що олімпійський чемпіон з дзюдо, колишній депутат парламенту Грузії Зураб Звіадаурі затриманий за звинуваченням в умисному вбивстві.

Реклама