Гучна заява Вайта перед боєм з Ф'юрі: "Я найсильніший боксер з тих, що будь-коли жили"

Уайт зробив гучну заяву перед боєм проти Ф'юрі / Фото: Колаж: Сьогодні

У суботу, 23 квітня, на знаменитому футбольному стадіоні "Уемблі" відбудеться грандіозний боксерський вечір. У поєдинку за звання чемпіона світу за версією WBC зійдуться Тайсон Ф'юрі та Ділліан Вайт. Слідкуйте разом з нами за онлайн-трансляцією чемпіонського поєдинку у Лондоні, де визначиться потенційний суперник Олександра Усика.

Реклама

Напередодні бою різку і дуже провокативну заяву зробив Ділліан Вайт. Британський претендент сказав, що краще за нього боксерів ніколи не було. Самовпевнена заява супертяжа:

"Ймовірно, я один із найсильніших боксерів за всю історію. Говорячи про фізичні показники, я, швидше за все, найсильніший боксер з тих, що коли-небудь жили. І я точно не той, хто кидатиметься подібними заявами на вітер. Ф'юрі є досить великий хлопець, він вищий за мене, але Тайсон не найсильніший з усіх."

Вайт та Ф'юрі провели дуель поглядів після церемонії зважування боксерів. Найважче на п'ять кілограмів виявився циганський король.