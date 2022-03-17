Гучна сенсація в Лізі чемпіонів: Жовта субмарина топить Стару синьйору

Вільярреал святкує перемогу над Ювентусом / Фото: REUTERS

Крах туринського Ювентуса продовжується. Цьогорічний сезон явно йде не за планом Массіміліано Алегрі – реальні шанси на перемогу в турнірі залишилися лише у Кубку Італії. Суперкубок програв Інтеру, у Серії А Ювентус на 4 місці, і ось тепер ще й холодний душ від Вільяреала в Лізі чемпіонів.

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Після нічиї 1:1 в Іспанії, Ювентус виглядав фаворитом у матчі-відповіді. Свою перевагу гравці Старої синьйори показали і на полі – перший тайм був повністю за Ювентусом, але не вистачало головного – перевести кількість моментів якість.

Після перерви гра стала рівною. Туринці контролювали м'яч, але Вільярреал став гостро відповідати. Вирішальною стала остання 15-хвилинка. Іспанцям допоміг відеоповтор, після якого Шимон Марчіняк вказав на 11 метрів. Пенальті реалізував Херард Морено – це був перший удар у площину воріт для Вільярреала.

Ювентус побіг рятувати матч, але нарвався ще на два пропущені м'ячі – Торрес та Данжума з пенальті подарували Вільярреалу вихід до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів.

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Ювентус – Вільярреал – 0:3

Голи: Морено (78), Торрес (85), Данжума (90+2)

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Чемпіонів 2021/2022 пройде 18 березня у швейцарському Ньоні.