"Господь багато разів оберігав мене": відверте зізнання Усика

Олександр Усик: "Є Господь Бог, ось в нього треба вірити" / Фото: Instagram

Уже в цю суботу в Лондоні відбудеться бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. Володар титулів за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа зустрінеться з Олександром Усиком. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.

Напередодні поєдинку обов'язковий претендент на титул WBO Олександр Усик розповів про роль віри в своєму житті.

"Є Господь Бог, ось в нього треба вірити. Багато хто говорить, що якщо ти його не бачиш, то як можеш в нього вірити. А я зараз сиджу і спостерігаю, як вітер хитає дерева. Але ми ж вітер не бачимо. Ми бачимо його дії. Так само і з вірою. Якщо мене запитають: "Чому ти віриш?", то я не зможу сказати. Я просто вірю. Тому що це мені допомагає, тому що я знаю, що по життю Господь багато разів відводив мене від якихось речей, оберігав, вберігає і буде уберігати. Віра дуже важлива – в себе, в Господа ", – цитує Усика fightnews.info.

Раніше ми писали, що Олександр Усик знявся в кліпі дуету ANNA MARIA на пісню Light up ( "Запали").

Раніше кримський дует ANNA MARIA потрапив в скандал через позицію стосовно статусу Криму. В інтерв'ю Роману Скрипіну дівчата не змогли відповісти на питання "Чий Крим?" В принципі, Усик також боїться сказати, що Росія окупувала Крим.