22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
19 вересня 17:00
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19 вересня 19:30
Львів 0
Металіст 1925 0
19 вересня 19:30
Зоря 3
Чорноморець 0
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
2 жовтня 00:00
Динамо --
Шахтар --
2 жовтня 00:00
Зоря --
Десна --
2 жовтня 00:00
Колос --
Чорноморець --
2 жовтня 00:00
Ворскла --
Інгулець --
2 жовтня 00:00
Львів --
Дніпро-1 --
2 жовтня 00:00
Верес --
Олександрія --
2 жовтня 00:00
Маріуполь --
Рух --
2 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Минай --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
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Аякс --
Бешикташ --
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Інтер --
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ПСЖ --
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Лейпциг --
Брюгге --
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Порту --
Ліверпуль --
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Мілан --
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"Господь багато разів оберігав мене": відверте зізнання Усика

Андрій Трофімов
20 вересня, 09:33
Напередодні чемпіонського бою з Ентоні Джошуа обов'язковий претендент на титул WBO Олександр Усик розповів, що віра дуже важлива в його житті

Олександр Усик: "Є Господь Бог, ось в нього треба вірити" / Фото: Instagram

Уже в цю суботу в Лондоні відбудеться бій за звання чемпіона світу в суперважкій вазі. Володар титулів за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа зустрінеться з Олександром Усиком. Раніше Красюк назвав чотири варіанти результату бою Усик – Джошуа.

Напередодні поєдинку обов'язковий претендент на титул WBO Олександр Усик розповів про роль віри в своєму житті.

"Є Господь Бог, ось в нього треба вірити. Багато хто говорить, що якщо ти його не бачиш, то як можеш в нього вірити. А я зараз сиджу і спостерігаю, як вітер хитає дерева. Але ми ж вітер не бачимо. Ми бачимо його дії. Так само і з вірою.

Якщо мене запитають: "Чому ти віриш?", то я не зможу сказати. Я просто вірю. Тому що це мені допомагає, тому що я знаю, що по життю Господь багато разів відводив мене від якихось речей, оберігав, вберігає і буде уберігати. Віра дуже важлива – в себе, в Господа ", – цитує Усика fightnews.info.

Раніше ми писали, що Олександр Усик знявся в кліпі дуету ANNA MARIA на пісню Light up ( "Запали").

Раніше кримський дует ANNA MARIA потрапив в скандал через позицію стосовно статусу Криму. В інтерв'ю Роману Скрипіну дівчата не змогли відповісти на питання "Чий Крим?" В принципі, Усик також боїться сказати, що Росія окупувала Крим.

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