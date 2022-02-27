Пишаюся, що я українець: Усик крізь сльози звернувся до народу

Усик звернувся до українців / Фото: Колаж: Сьогодні

Усик чимало зазнав критики за свої проросійські погляди, але, здається, війна таки відкрила йому очі. Усик раніше вже визнав, що це Росія стріляє по Україні.

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"Ти наймогутніший у світі народ. Я дуже пишаюся, що я українець. Я хочу вам сказати: "Спасибі, ви – сила!" – звернувся українською мовою Усик.

А потім російською Усик сказав кілька слів окупантам.

"Я тепер я хочу сказати, щоб мене зрозуміли інші люди. Ви воюєте не з нашим урядом, не з нашою армією. Ви воюєте з народом. Це наша земля. Ми тут вдома. І не ми до вас прийшли. Нас не треба звільняти. Ми самі себе звільнимо", – заявив боксер.

Перед цим Усик закликав росіян не пускати в Україну своїх військових, якщо вони вважають українців братами.