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"Міста бомблять, вбивають дітей та старих людей". Шевченко розплакався у прямому ефірі

Сергій Шаховець
7 березня, 20:50
Колишній тренер збірної України Андрій Шевченко дуже переживає через війну, яку розв'язав кривавий путінський режим

Андрій Шевченко болісно переживає війну в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Дванадцятий день продовжується вторгнення російсько-нацистських загарбників на територію України. Окупанти руйнують наші міста, вбивають мирне населення.

Тема війни в Україні стала основною під час ефіру італійського телебачення, у якому взяв участь Андрій Шевченко. Під час спілкування Андрій Миколайович від переживань не зміг стримати сліз.

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"Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жах, від якого хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та старих людей, які не можуть виїхати.

Це здається страшним сном, здається, що завтра я прокинусь і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Це реальність.

Україна хоче бути частиною Європи. Це було наше рішення. Зеленський – великий президент, який веде нас до нашої свободи та незалежності", – сказав Шевченко в інтерв'ю RAI 3.

Слід зазначити, що Андрій Шевченко активно допомагає Україні боротися з російською агресією. Він бере участь в антивоєнних мітингах, проводить волонтерську діяльність. Його мама та сестра перебувають під Києвом у зоні бойових дій.

Андрій Шевченко на мітингу у Лондоні / Фото: Instagram