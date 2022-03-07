"Міста бомблять, вбивають дітей та старих людей". Шевченко розплакався у прямому ефірі

Дванадцятий день продовжується вторгнення російсько-нацистських загарбників на територію України. Окупанти руйнують наші міста, вбивають мирне населення.

Тема війни в Україні стала основною під час ефіру італійського телебачення, у якому взяв участь Андрій Шевченко. Під час спілкування Андрій Миколайович від переживань не зміг стримати сліз.

"Мої родичі розповідають мені про те, що відбувається. Це жах, від якого хочу прокинутися. Міста бомблять, вбивають дітей та старих людей, які не можуть виїхати.

Це здається страшним сном, здається, що завтра я прокинусь і повернуся до нормального життя, але я розумію, що цього не станеться... Це реальність.

Україна хоче бути частиною Європи. Це було наше рішення. Зеленський – великий президент, який веде нас до нашої свободи та незалежності", – сказав Шевченко в інтерв'ю RAI 3.