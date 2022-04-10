Гіркі сльози українського спорту. Орки позбавили життя дитячого тренера

У Запорізькій області загинув український тренер / Фото: Колаж: Сьогодні

Український професійний арбітр з баскетболу Юрій Немченко загинув у Запорізькій області під Гуляйполем. Окупанти нікого не щадять і просто знищують українських громадян, у тому числі й спортсменів.

Реклама

Юрій Немченко працював суддею у нижчих українських лігах ФБУ, а у вільний від арбітражу час тренував дітей в одному із ДЮСШ Запоріжжя. З перших днів вторгнення вирушив на фронт захищати свою сім'ю та Україну. У битві за Гуляйполе у рідній області отримав поранення несумісне з життям. Трагедія сталася ще 31 березня.

У Юрія залишилися дружина та троє дітей, найменшому синові всього 2 роки. Вічна пам'ять захисникові України!

Радивило

Реклама

Війна в Україні принесла смуток і в дім олімпійського призера Лондон-2012 Ігоря Радивілова. У Маріуполі загинули його рідні бабуся та дідусь.

Донецький Шахтар разом із Олімпіакосом під час товариського матчу вшанували пам'ять загиблих в Україні дітей.