Гордість України! Талант Динамо номінований на звання найкращого молодого футболіста Європи

Ілля Забарний став лідером Динамо та збірної України / Фото: Getty Images

Наприкінці року за традицією буде названо не лише володаря Золотого м'яча (найкращий футболіст світу). Також свою нагороду отримає і найкращий молодий гравець.

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На премію Golden Boy можуть претендувати футболісти до 21 року, котрі виступають в елітному дивізіоні європейської країни. Сьогодні був опублікований список зі 100 номінантів на нагороду.

До нього потрапив один український гравець. Йдеться про лідера Динамо та захисника збірної України Іллю Забарного. Його номінують на Golden Boy вже другий рік поспіль.

Оборонець збірної України Ілля Забарний / Фото: Reuters

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Поступово організатори відсіватимуть по 10 гравців, доки не дійдуть до переможця. Забарному чекає серйозна конкуренція з такими висхідними зірками як:

Джуд Беллінгем (Боруссія Д)

Едуардо Камавінга (Реал)

Гаві (Барселона)

Джованні Рейна (Боруссія Д)

Раян Гравенберх (Баварія)

Ентоні Еланга (Манчестер Юнайтед)

Ансу Фаті (Барселона)

Джамаал Мусіала (Баварія)

Юссуф Мукоко (Боруссія Д)

У свої 19 років Забарний вже награв 57 матчів за "Динамо", відзначившись одним голом. Також Ілля закріпив за собою місце в основі збірної України, за яку провів 24 поєдинки. Із нею він став чвертьфіналістом на останньому Євро.