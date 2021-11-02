2 листопада 19:45
Вольфсбург 2
Зальцбург 1
2 листопада 19:45
Мальме 0
Челсі 1
2 листопада 8’
Динамо 0
Барселона 0
2 листопада 22:00
Баварія --
Бенфіка --
2 листопада 22:00
Вільярреал --
Янг Бойз --
2 листопада 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 листопада 22:00
Севілья --
Лілль --
2 листопада 22:00
Ювентус --
Зеніт --
3 листопада 19:45
Мілан --
Порту --
3 листопада 19:45
Реал --
Шахтар --
3 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
Брюгге --
3 листопада 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 листопада 22:00
Ліверпуль --
Атлетіко --
3 листопада 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 листопада 22:00
Боруссія Д --
Аякс --
3 листопада 22:00
Шериф --
Інтер --
5 листопада 19:30
Олександрія --
Металіст 1925 --
6 листопада 14:00
Минай --
Маріуполь --
6 листопада 17:00
Динамо --
Ворскла --
6 листопада 19:30
Чорноморець --
Рух --
7 листопада 14:00
Інгулець --
Дніпро-1 --
7 листопада 17:00
Колос --
Шахтар --
7 листопада 17:00
Зоря --
Верес --
7 листопада 19:30
Львів --
Десна --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Голи забиватиме Гармаш! Луческу назвав склад на Барселону

Олександр Трикіша
2 листопада, 20:57
Головні тренери Динамо та Барселони визначилися зі складами на сьогоднішній матч четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів

Денис Гармаш вийде в старті на матч проти Барселони / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

Матч Динамо – Барселона відбудеться у НСК "Олімпійський", – початок – о 22:00. Дивитись Динамо – Барселона можна за допомогою нашої онлайн-трансляції.

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Динамо: Бущан, Караваєв, Забарний, Сирота, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Циганков, Буяльський, Гармаш

Запасні: Бойко, Бурда, Шабанов, Тимчик, Шепелєв, Андріївський, Вербич, Ледньов, Антюх, Вітіньо, Рамірес, Шкурін

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Барселона: тер Стеген, Альба, Гарсія, Лангле, Мінгеса, Бускетс, Гонсалес, Френкі де Йонг, Гаві, Фаті, Депай

Запасні: Нето, Пенья, Дест, Рональд Араухо, Рікардо Пуч, Дембеле, Демір, Коутіньйо, Л. де Йонг, Юмтіті, Бальде, Санс

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Динамо посідає останнє місце в турнірній таблиці групи Е, не забивши цього сезону ще жодного гола. Барселона розташовується над киянами із трьома балами в активі. Вони свій перший м'яч у євросезоні забили у попередньому матчі проти Динамо.