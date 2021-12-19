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Головний біль Луческу повертається. Французький клуб позбудеться скандального динамівця

Сергій Шаховець
19 грудня, 11:35
Вінгер французького Труа Жерсон Родрігес може достроково повернутися до київського Динамо

Жерсон Родрігес не прижився в Труа / Фото: Колаж: Сьогодні

Наставник французького клубу Лоран Баттлес незадоволений грою орендованого динамівця, а також його поведінкою поза футбольним полем.

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Люксембуржец пропустив три останні матчі чемпіонату Франції, а також не був включений у заявку на кубковий поєдинок проти Нансі (1:1, 2:4 за пен.), що пройшов 18 грудня.

Всього у нинішньому сезоні Родрігес провів 9 поєдинків, в яких забив один гол. Востаннє Жерсон виходив на поле 28 листопада у матчі проти Марселя (0:1).

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Відмітимо, що Жерсон Родрігес перейшов у Труа на правах оренди до кінця сезону з подальшим правом обов'язкового викупу. Невживливий характер люксембуржця дав про себе знати у Франції і тепер керівництву Динамо знову потрібно шукати притулок своєму скандальному футболісту.

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук на відпочинку / Фото: Instagram

Нагадаємо, що Жерсон постійно скандалив із тренерами Динамо, через що люксембуржця відправляли з Києва подалі. У сезоні 2019/20 у Родрігеса була оренда в турецькому Анкарагюджю, але й там форвард мав проблеми із поведінкою.

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Жерсон Родрігес намагається забити ударом через себе / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

А тим часом дівчина скандальної зірки Динамо Жерсона Родрігеса із розмахом відвідала київські ресторани. За ніч вона встигла побувати у двох закладах, де залишила у сумі 167 370 гривень.

Ольга Янчук добре відпочила у ресторані / Фото: Instagram