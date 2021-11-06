Гольова феєрія у Львові: Чорноморець та Рух забили сім м'ячів

Чорноморець - Рух / Фото: официальный сайт УПЛ

Зазначимо, що одеська команда у ході поєдинку вигравала з рахунком 3:0, але львів'яни змогли зрівняти рахунок.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві Динамо програло Ворсклі.

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На 83-й хвилині гол Тлумака приніс Чорноморцю довгоочікувану перемогу. Команда Юрія Мороза не вигравав дев'ять матчів.

Чорноморець посідає 12-е місце у турнірній таблиці, набравши 11 очок. Рух залишився на 10-й позиції, маючи у своєму активі 13 очок.

Чорноморець – Рух – 4:3

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Голи: Ванат, 30 (1:0). Авагімян, 38 (2:0). Цитаїшвілі, 57 (3:0). Мартинюк, 67 (3:1). Федорчук, 71 (3:2). Федорчук, 79 (3:3). Тлумак, 83 (4:3).

У наступному турі УПЛ Чорноморець на своєму полі зіграє з Динамо (19 листопада), а Рух вирушить на гру із Шахтарем (20 листопада).