Очі у Путіна неадекватні: екстренер збірної України вірить у нашу армію

Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич не відкидає повномасштабної війни з Росією. Раніше Андрій Шевченко висловився про вторгнення Росії в Україну.

"Не знаю, чи можуть російські війська піти далі, ніж Донецьк та Луганськ. Дивлячись на Путіна – від нього все можна чекати. Очі у нього неадекватні.

Якщо все-таки буде повномасштабний наступ, треба буде боронитися. Війна є війна, нікуди від цього не дінешся. Але я все-таки сподіваюся на здоровий глузд Росії, далеко не всі люди там неадекватні. Можливо, й у керівництві є тверезі голови, які цього не допустять.