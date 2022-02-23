Очі у Путіна неадекватні: екстренер збірної України вірить у нашу армію

Маркевич вважає неадекватним президента РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич не відкидає повномасштабної війни з Росією. Раніше Андрій Шевченко висловився про вторгнення Росії в Україну.
"Не знаю, чи можуть російські війська піти далі, ніж Донецьк та Луганськ. Дивлячись на Путіна – від нього все можна чекати. Очі у нього неадекватні.
Якщо все-таки буде повномасштабний наступ, треба буде боронитися. Війна є війна, нікуди від цього не дінешся. Але я все-таки сподіваюся на здоровий глузд Росії, далеко не всі люди там неадекватні. Можливо, й у керівництві є тверезі голови, які цього не допустять.
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Також сподіваюся на наших міжнародних партнерів, але головне – як ми будемо налаштовані. Наша армія, наші хлопці так просто не здадуться. Путіну тут просто не буде. Можливо, в нього зміниться щось у голові. Але дивлячись на нього, цього не бачу", – цитує Маркевича Трибуна.
Нагадаємо, що зірка збірної Фінляндії заявив, що фінал Ліги чемпіонів-2022 потрібно перенести із Санкт-Петербурга через загострення відносин між Україною та Росією.