4 вересня 63’
Україна 1
Франція 1
10 вересня 19:30
Олександрія --
Інгулець --
11 вересня 14:00
Рух --
Зоря --
11 вересня 17:00
Металіст 1925 --
Динамо --
11 вересня 19:30
Шахтар --
Дніпро-1 --
12 вересня 14:00
Минай --
Чорноморець --
12 вересня 17:00
Колос --
Маріуполь --
12 вересня 19:30
Ворскла --
Десна --
13 вересня 19:30
Верес --
Львів --
15 вересня 00:00
Минай --
Колос --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Головний порушник режиму з Динамо підставив свою збірну

Олег Люлька
4 вересня, 22:18
Жерсон Родрігес у поєдинку за національну команду Люксембургу відправив у нокдаун футболіста Сербії, за що отримав червону картку

Жерсон Родрігес / Фото: Reuters

Жерсон Родрігес, який належить Динамо, став антигероєм відбіркового матчу ЧС-2022 Сербія – Люксембург.

Люксембург, зіркою якого є Родрігес, програв 1:4.

При цьому Жерсон, по ходу поєдинку відзначившись гольовою передачею, наприкінці зустрічі підвів свою команду.

Ударом ліктем Родрігес вимкнув сербського футболіста Ніколу Міленковича, за що отримав другу жовту картку, а з нею – і червону, достроково залишивши поле.

ВІДЕО ВИЛУЧЕННЯ ЖЕРСОНА РОДРІГЕСА

Це сталося за рахунку 3:1 на користь сербів. І, отримавши більшість, вони довели справу до розгрому – 4:1.

Зрозуміло, що якби не вилучення Родрігеса, Люксембург все одно програв би.

Однак через це вилучення Жерсон не допоможе Люксембургу вже в домашній грі з Сербією 9 жовтня. А для його команди – це величезна втрата.

І це при тому, що вряди-годи Люксембург має шанси потрапити до плей-оф за вихід на ЧС.

Реклама

  • Сербія – Люксембург – 4:1
  • Голи: Митрович, 22, 35, Шано, 82 автогол, Міленкович, 90+6 – О.Тілль, 77
  • Вилучення: Жерсон Родрігес (90+5, Люксембург)

Жерсон Родрігес / Фото: Instagram

Нагадаємо, днями Динамо віддало Жерсона Родрігеса в Труа, де він проведе сезон 2021/22 на умовах оренди. При цьому неофіційно в київському клубі казали, що вдались до цього кроку, тому що люксембуржець псував атмосферу в команді.

З чуток, Жерсон взявся активно знайомити з принадами київської нічного життя новачка Динамо – венесуельця Еріка Раміреса.

Раніше Жерсон скандалив з колишнім головним тренером киян Олексієм Михайличенком, також Родрігес відзначився тим, що приїжджав на тренування Динамо з перегаром .

Жерсон Родрігес і Ольга Янчук / Фото: Instagram

Реклама