Головний порушник режиму з Динамо підставив свою збірну

Жерсон Родрігес / Фото: Reuters

Жерсон Родрігес, який належить Динамо, став антигероєм відбіркового матчу ЧС-2022 Сербія – Люксембург.

Люксембург, зіркою якого є Родрігес, програв 1:4.

При цьому Жерсон, по ходу поєдинку відзначившись гольовою передачею, наприкінці зустрічі підвів свою команду.

Ударом ліктем Родрігес вимкнув сербського футболіста Ніколу Міленковича, за що отримав другу жовту картку, а з нею – і червону, достроково залишивши поле.

ВІДЕО ВИЛУЧЕННЯ ЖЕРСОНА РОДРІГЕСА

Це сталося за рахунку 3:1 на користь сербів. І, отримавши більшість, вони довели справу до розгрому – 4:1.

Зрозуміло, що якби не вилучення Родрігеса, Люксембург все одно програв би.

Однак через це вилучення Жерсон не допоможе Люксембургу вже в домашній грі з Сербією 9 жовтня. А для його команди – це величезна втрата.

І це при тому, що вряди-годи Люксембург має шанси потрапити до плей-оф за вихід на ЧС.

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Сербія – Люксембург – 4:1

Голи: Митрович, 22, 35, Шано, 82 автогол, Міленкович, 90+6 – О.Тілль, 77

Митрович, 22, 35, Шано, 82 автогол, Міленкович, 90+6 – О.Тілль, 77 Вилучення: Жерсон Родрігес (90+5, Люксембург)

Жерсон Родрігес / Фото: Instagram

Нагадаємо, днями Динамо віддало Жерсона Родрігеса в Труа, де він проведе сезон 2021/22 на умовах оренди. При цьому неофіційно в київському клубі казали, що вдались до цього кроку, тому що люксембуржець псував атмосферу в команді.

З чуток, Жерсон взявся активно знайомити з принадами київської нічного життя новачка Динамо – венесуельця Еріка Раміреса.

Раніше Жерсон скандалив з колишнім головним тренером киян Олексієм Михайличенком, також Родрігес відзначився тим, що приїжджав на тренування Динамо з перегаром .