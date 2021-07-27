Гімнастки Росії двічі впали з колоди на Олімпіаді, але отримали "золото" за допомогою США

Жіноча збірна РФ вперше в історії виграла командне багатоборство зі спортивної гімнастики на Олімпійських іграх, скориставшись відмовою від виступу Сімони Байлз

Збірна Росії з гімнастики / Фото: Reuters

Росіянки змогли виграти золоті медалі, незважаючи на два падіння на одному снаряді. Ангеліна Мельникова слідом за Владиславою Уразовою впала з колоди під час виступу в командному багатоборстві. Вони отримали невисокі оцінки, але в підсумку обійшли ослаблених американок.

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Треба сказати, що два подарунки під час змагань збірної ОКР зробив фаворит – команда США. Спочатку з турніру знялася чотириразова олімпійська чемпіонка Сімона Байлз, яка виступила в першому виді не дуже вдало, отримавши пошкодження, і вирішила поберегтися.



Фото Reuters

А потім американка Джордан Чайлз впала під час вільних вправ, хоча на килимі американки традиційно сильні. І росіянки несподівано виграли "золото". США – другі, третя – Велика Британія.

"Звичайно, Байлз зробила нам великий подарунок, але радіти відразу не стала, адже це команда Америки, яка славиться своєю силою. Але коли сталася помилка американки у вільних вправах...", – відреагувала на перемогу колег гімнастка Марія Пасека для РІА Новини

Раніше українські гімнасти стали передостанніми на Олімпіаді.