Гімнастки Росії двічі впали з колоди на Олімпіаді, але отримали "золото" за допомогою США

Збірна Росії з гімнастики / Фото: Reuters
Росіянки змогли виграти золоті медалі, незважаючи на два падіння на одному снаряді. Ангеліна Мельникова слідом за Владиславою Уразовою впала з колоди під час виступу в командному багатоборстві. Вони отримали невисокі оцінки, але в підсумку обійшли ослаблених американок.
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Треба сказати, що два подарунки під час змагань збірної ОКР зробив фаворит – команда США. Спочатку з турніру знялася чотириразова олімпійська чемпіонка Сімона Байлз, яка виступила в першому виді не дуже вдало, отримавши пошкодження, і вирішила поберегтися.
Фото Reuters
А потім американка Джордан Чайлз впала під час вільних вправ, хоча на килимі американки традиційно сильні. І росіянки несподівано виграли "золото". США – другі, третя – Велика Британія.
"Звичайно, Байлз зробила нам великий подарунок, але радіти відразу не стала, адже це команда Америки, яка славиться своєю силою. Але коли сталася помилка американки у вільних вправах...", – відреагувала на перемогу колег гімнастка Марія Пасека для РІА Новини
Раніше українські гімнасти стали передостанніми на Олімпіаді.
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