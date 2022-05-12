12 травня 21:45
Тоттенгем --
Арсенал --
13 травня 19:00
Флора --
Динамо --
14 травня 18:45
Челсі --
Ліверпуль --
15 травня 16:00
Вест Хем --
Манчестер Сіті --
15 травня 19:00
Мілан --
Аталанта --
15 травня 19:30
Атлетіко --
Севілья --
16 травня 21:45
Ювентус --
Лаціо --
17 травня 21:45
Саутгемптон --
Ліверпуль --
18 травня 19:00
Рієка --
Україна --
18 травня 22:00
Айнтрахт --
Рейнджерс --
19 травня 22:00
Челсі --
Лестер --
22 травня 18:00
Ліверпуль --
Вулверхемптон --
22 травня 18:00
Манчестер Сіті --
Астон Вілла --
25 травня 22:00
Рома --
Феєнорд --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Спортивні турніри ЧС 2022 Катар

Геям не місце на футболі? Три готелі Катару відмовилися прийняти одностатеву сім'ю на ЧС-2022

Анатолій Дерека
12 травня, 20:13
Скандинавські журналісти провели експеримент, щоб з'ясувати готовність господаря чемпіонату світу прийняти у себе представників ЛГБТ-спільноти

На ЧС-2022 представники ЛГБТ можуть мати проблеми

Цієї зими в Катарі відбудеться чемпіонат світу з футболу. Він пройде взимку з 21 листопада до 18 грудня через високі температури влітку.

Також це буде перший мундіаль у мусульманській країні, де заборонено одностатеві шлюби і за це передбачено кримінальну відповідальність. Втім, у ФІФА заспокоюють представників ЛГБТ-спільноти.

Реклама

Читайте також: Друг Путіна захищає принизливі умови роботи у Катарі

Президент організації Джанні Інфантіно заявляв, що футбольні матчі в Катарі зможуть відвідати усі охочі вболівальники, зокрема й представники сексуальних меншин. Проте багато людей нетрадиційної орієнтації побоюються їхати на ЧС.

Офіційний м'яч ЧС-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні,

Реклама

Так, нещодавно журналісти з країн Скандинавії провели розслідування, спробувавши від імені гей-пари забронювати собі готель у Катарі на час мундіалю. У результаті три заклади відмовили їм саме через їхню орієнтацію.

Читайте також: Христина Соловій емоційно заспівала гімн України у Німеччині

Ще 13 готелів не дали відповіді, а у 20 готелях погодилися прийняти "пару", проте порадили не поширюватися про їх сексуальну орієнтацію.

Реклама

Також журналісти зазначають, що перевірили 33 готелі, які ФІФА рекомендувала вболівальникам для використання в Катарі. Усі вони зареєстрували заявки "геїв".