18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
22 січня 17:00 Онлайн
Манчестер Юнайтед --
Вест Хем --
22 січня 21:45 Онлайн
Лаціо --
Аталанта --
22 січня 22:00 Онлайн
Атлетіко --
Валенсія --
23 січня 18:30 Онлайн
Челсі --
Тоттенгем --
23 січня 21:45 Онлайн
Мілан --
Ювентус --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Герой "Холостяка" похвалився формами своєї дружини (фото)

Андрій Трофімов
18 січня, 15:56
Євген Левченко показав, яка красуня його кохана Вікторія Кобленко

Євген Левченко і Вікторія Кобленко / Фото: Instagram

У Мережі з'явилися нові фото з відпочинку ексфутболіста збірної України, героя шоу "Холостяк" Євгена Левченка та його дружини актриси Вікторії Кобленко, які релаксують на Занзібарі.

Яскравими кадрами поділилася у Instagram Вікторія.

Реклама

Один із знімків видався вельми пікантним – Левченко спрямував указівний палець на частину тіла своєї дружини, що нижче пояса.

Реклама

Нагадаємо, що Вікторія Кобленко та Євген Левченко давно живуть в Амстердамі. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові сина. Хлопчика назвали Кий як одного із засновників Києва.

Реклама

Євген Левченко і Вікторія Кобленко / Фото: Instagram