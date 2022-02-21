Герой Євро-2020 не допоможе Україні у матчах із Шотландією

Артем Довбик / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

Перед поновленням футбольного сезону травмувався нападник Артем Довбик. Під час роботи у тренажерному залі футболіст серйозно пошкодив грудний м'яз, повыдомляє ТаТоТаке.

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Тепер 24-річному форварду потрібна операція. За попередніми оцінками медиків, відновлення займе приблизно п'ять-шість тижнів.

Таким чином, Довбик із великою ймовірністю не допоможе збірній України у матчі проти Шотландії, який відбудеться 24 березня.

Дніпро-1 – Олександрія – 3:1 / Фото: Офіційний сайт СК "Дніпро-1"

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Додамо, що після осінньої частини чемпіонату Артем очолює гонку бомбардирів. На рахунку нападаючого Дніпра-1 14 забитих м'ячів у 17 поєдинках.

Стартовий матч весняної частини чемпіонату Дніпро-1 зіграє проти чернігівської Десни 27 лютого.